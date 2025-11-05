To największa rekrutacja w Polsce. Zatrudnią 50 tysięcy osób

Choć o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK) jest ostatnio głośno w związku z aferą w KOWR, to sama spółka wkracza w kluczowy etap rozwoju i jednocześnie rozpoczyna jedną z największych rekrutacji w Polsce.

– Szacuje się, że dla właściwego funkcjonowania zarówno komponentu lotniskowego, jak i kolejowego, w 2032 roku niezbędnych będzie kilkadziesiąt tysięcy osób o bardzo zróżnicowanych kompetencjach – przekazał zespół prasowy CPK, cytowany przez Bankier.pl.

To oznacza, że projekt stanie się jednym z największych pracodawców w kraju.

CPK szuka specjalistów w całej Polsce

Jak podkreśla spółka, rekrutacja nie ograniczy się wyłącznie do województwa mazowieckiego.

– Zakładamy, że pochodzenie specjalistów będzie uzależnione od charakteru wykonywanej pracy – informują przedstawiciele CPK.

Wśród najbardziej poszukiwanych zawodów są m.in. inżynierowie budownictwa, technicy, projektanci, budowlańcy, specjaliści transportu kolejowego i lotniczego, logistycy, informatycy, spedytorzy, a także eksperci ds. energii i utrzymania infrastruktury. Pracę znajdą również przedstawiciele branży handlowej, hotelarskiej i usługowej – w tym sprzedawcy, kasjerzy i personel obsługi klienta.

– Dotyczy to np. pracowników technicznych wykonujących zadania na płycie lotniska czy w terminalu, ale również pracowników z branży handlowej, jak sprzedawcy i kasjerzy, a także hotelarstwa i usług – twierdzą przedstawiciele spółki.

CPK rekrutuje – oferty pracy

Rekrutacja do CPK już trwa, a oferty pracy dostępne są na stronie internetowej spółki. Zatrudnienie znajdą zarówno wysoko wykwalifikowani specjaliści, jak i pracownicy operacyjni. Obecnie w spółce pracuje ponad 700 osób, jednak wraz z rozwojem inwestycji liczba ta wzrośnie wielokrotnie.

Wśród aktualnych ofert znajdują się m.in. stanowiska takie jak:

ekspert ds. energetyki przemysłowej i cieplnej,

projektant sieci trakcyjnej,

specjalista ds. cyberbezpieczeństwa,

ekspert ds. systemów lotniskowych,

radca prawny ds. kontraktów infrastrukturalnych,

analityk biznesowy,

koordynator administracyjny.

Według CPK, część pracowników zatrudniona zostanie w zawodach operacyjnych, często niewymagających wykształcenia wyższego, natomiast inne stanowiska będą wymagać wysokich kwalifikacji technicznych i inżynierskich.

Nowe kierunki studiów i klasy branżowe dla przyszłych kadr CPK

Wraz z rozwojem inwestycji rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. Dlatego spółka CPK angażuje się w programy edukacyjne i szkoleniowe.

– Druga grupa wyzwań to konieczność wyszkolenia pracowników w obszarach związanych z całkowicie nowymi technologiami, np. w zakresie Kolei Dużych Prędkości – dodają przedstawiciele spółki.

Z myślą o przyszłych pracownikach już teraz powstają specjalne klasy w szkołach branżowych oraz nowe kierunki studiów.

– W tym celu współpracujemy z Branżowymi Centrami Umiejętności w Radomiu i Grodzisku Mazowieckim. Planujemy również uruchomienie kolejnych projektów edukacyjnych na poziomie szkół średnich. Dodatkowo współpracujemy z uczelniami wyższymi w zakresie współtworzenia programów studiów i kreowania wysoko wyspecjalizowanych kadr – podkreśla zespół prasowy CPK.

