Gigantyczne odprawy za odejście z kopalni. Duże zainteresowanie wśród górników

Pod koniec października rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jak informowało Ministerstwo Energii ustawa umożliwi samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, ułatwi zagospodarowanie pokopalnianych terenów, ograniczy dopłaty do funkcjonowania kopalń.

Nowela przewiduje również następujący pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników:

urlop górniczy: 5 lat (80 proc. wynagrodzenia obliczanego, jak za urlop wypoczynkowy);

urlop dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla: 4 lata (80 proc. wynagrodzenia obliczanego, jak za urlop wypoczynkowy);

jednorazowa odprawa pieniężna: 170 tys. zł netto (zwolniona ze składki zdrowotnej i podatku dochodowego) dla pracowników z minimalnym stażem pracy 3 lata.

Instrumentami osłonowymi zostaną objęci pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Przewidziano również mechanizmy umożliwiające skorzystanie z osłon pracownikom innych przedsiębiorstw górniczych – Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz LW Bogdanka, po podjęciu decyzji o włączeniu tych podmiotów do systemu wsparcia.

Górnicy zainteresowani odprawami

Zatrudniająca ok. 35 tys. osób Polska Grupa Górnicza przeprowadziła ankietę, aby sprawdzić, jakie byłoby zainteresowanie wśród załogi jednorazową odprawą pieniężną w wysokości 170 tys. zł. Jak podaje RMF FM, takie zainteresowanie wyraziło 1209 pracowników.

Warunkiem skorzystania z odpraw, a także urlopów będzie zgoda pracodawcy. – Jeśli dany pracownik będzie niezbędny do dalszego funkcjonowania oddziału, może się okazać, że jego odejście nie będzie możliwe – podkreślają przedstawiciele spółki.

Zainteresowanie programem wyrazili pracownicy wszystkich kopalń i zakładów.

