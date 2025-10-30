Gigantyczne odprawy i płatne urlopy dla górników. Jest decyzja rządu

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jak informuje Ministerstwo Energii ustawa umożliwi samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze, ułatwi zagospodarowanie pokopalnianych terenów, ograniczy dopłaty do funkcjonowania kopalń.

Gigantyczne odprawy i płatny urlop dla górników

Nowela przewiduje również następujący pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników:

urlop górniczy: 5 lat (80 proc. wynagrodzenia obliczanego, jak za urlop wypoczynkowy);

urlop dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla: 4 lata (80 proc. wynagrodzenia obliczanego, jak za urlop wypoczynkowy);

jednorazowa odprawa pieniężna: 170 tys. zł netto (zwolniona ze składki zdrowotnej i podatku dochodowego) dla pracowników z minimalnym stażem pracy 3 lata.

Instrumentami osłonowymi zostaną objęci pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego i Węglokoksu Kraj. Przewidziano również mechanizmy umożliwiające skorzystanie z osłon pracownikom innych przedsiębiorstw górniczych – Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz LW Bogdanka, po podjęciu decyzji o włączeniu tych podmiotów do systemu wsparcia.

– Nowelizacja to konkretna odpowiedź na wyzwania transformacji energetycznej i realne wsparcie dla tysięcy górników. Zależy nam, by proces zmian przebiegał w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem lokalnych społeczności. Nowe przepisy otwierają drogę do sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, a tereny pogórnicze mogą zyskać nowe funkcje, stając się impulsem dla inwestycji i rozwoju oraz tworzenia nowych miejsc prac – podkreśla Miłosz Motyka, minister energii.

Nowe przepisy przewidują również możliwość przekazywania mienia przedsiębiorstw górniczych w formie darowizny. Przejęte tereny będą mogły zostać wykorzystane np. na inwestycje, budowę infrastruktury czy projekty rewitalizacyjne, co ma pomóc w rozwoju gospodarczym regionów pogórniczych. Darowizna będzie mogła być przekazana jednostkom samorządu terytorialnego, w celu wykonywania zadań publicznych, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także pobudzania aktywności gospodarczej oraz państwowym osobom prawnym, w celu budowy, rozbudowy lub utrzymywania systemów odwadniania zlikwidowanych zakładów górniczych.

