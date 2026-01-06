Auchan sprzedaje polskie sklepy. „Jedna z największych transakcji na rynku”

Auchan Polska i firma Ceetrus postanowiły sprzedać osiem centrów handlowych, w których zlokalizowane są supermarkety sieci. Kupcem okazał się węgierski fundusz inwestycyjny Adventum Group, który zarządza ponad 700 tys. m kw. nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Auchan sprzedaje 8 sklepów w Polsce

Co trzeba podkreślić, Auchan nie rezygnuje z interesów w Polsce. Sieć nadal zamierza prowadzić swoje sklepy w tych samych lokalizacjach. Będzie to możliwe dzięki formule sale-and-leaseback. W ramach tego rozwiązania nieruchomości są sprzedawane z równoczesnym zawarciem długoterminowej umowy najmu.

W ten sposób Auchan nadal kontrolować będzie swoje sklepy i prowadzić w nich działalność handlową. Jednocześnie firma uwolni kapitał z posiadanych nieruchomości i przeznaczy go na rozwój innych gałęzi swojej działalności.

Auchan nie wycofuje się z Polski

Sama sieć zapewnia, że nigdzie się nie wycofuje, a jej sklepy będą cały czas działać. Klienci mają nie odczuć żadnych zmian. Jak pisze Business Insider, „transakcja ma na celu optymalizację portfela nieruchomości i dalszy rozwój działalności handlowej w Polsce”.

Ten sam portal podkreśla, że umowa Auchan i Ceetrus z funduszem Adventum Penta Fund SCA SICAV-RAIF to jedna z największych transakcji na rynku nieruchomości handlowych w naszym kraju.

