Krajowa Grupa Spożywcza połknie te sklepy. Zgoda ministerstwa

Na sprzedaż jest 750 sklepów i 40 centrów handlowych w Polsce. Według medialnych doniesień firma kierowana przez Alexandre’a Bomparda otworzyła przy wsparciu banku JP Morgan tzw. „pokój danych”, umożliwiający potencjalnym inwestorom dostęp do kluczowych informacji finansowych dotyczących polskiego oddziału.

Ministerstwo Rolnictwa oficjalnie zarekomendowało przejęcie polskich aktywów Carrefoura przez państwową Krajową Grupę Spożywczą (KGS).

Sklepy Carrefoura pomogą ministerstwu opanować ceny

Propozycję wysunął poseł PSL i był minister rolnictwa Marek Sawicki. – Informowałem prezesa Krajowej Grupy Spożywczej, informowałem ministra Balczuna, że warto dokapitalizować Krajową Grupę Spożywczą, żeby kupiła Carrefoura. Warto uruchomić sprzedaż akcji dla rolników, by rolnicy stali się współwłaścicielami tej dużej sieci handlowej – stwierdził w październiku na antenie Radia ZET.

Pod koniec listopada resort rolnictwa przesłał do Ministra Aktywów Państwowych wniosek dotyczący wejścia KGS do przetargu na zakup 750 sklepów oraz 40 centrów handlowych Carrefoura. Zwolennicy przejęcia sklepów przez KGS podkreślają, że państwowy podmiot mógłby wzmocnić pozycję polskich producentów żywności, zapewniając im stabilny rynek zbytu i wpływając na stabilizację cen, które są wielkim zmartwieniem polskich rolników w 2025 roku.

Carrefour działa na polskim rynku od 1997 roku. Sprzedaż prowadzi w hipermarketach, supermarketach, sklepach hurtowo-dyskontowych, osiedlowych, specjalistycznych oraz internetowych. W srodnich i małych miastach ma takze stacje paliw. Z danych cytowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w 2024 roku sprzedaż spadła Francuzom o 3,3 proc. rok do roku, osiągając poziom 9,33 mld zł wobec 9,66 mld zł rok wcześniej.

W pierwszym półroczu 2025 roku Carrefour wygenerował w Polsce 1,15 mld euro przychodu. Dla porównania –przychody portugalskiej sieci sklepów Biedronka w I kwartale 2025 roku to 5,95 mld euro. Stąd zrozumiała decyzja o sprzedaży biznesu.

Portugalska i ukraińska konkurencja dla MRiRW

Sęk w tym, że KGS ma dwóch poważnych konkurentów. Siecią, która na początku sierpnia 2025 roku zasygnalizowała chęć przejęcia francuskich sklepów jest właściciel Biedronki – portugalska Grupa Jeronimo Martins. Jej cel to osiągnięcie rocznej sprzedaży w wysokości 50 mld euro rocznie do 2029 roku. W Polsce osiąga 72 proc. swoich przychodów. Biedronka ma jednak konkurenta.

Spuścizną Francuzów interesują się także Ukraińcy. Należąca do Fozzy Group sieć sklepów Silpo to druga co do wielkości sieć spożywcza w Ukrainie po ATB Markecie. Na koniec czerwca 2025 roku prowadzili 840 sklepów pod markami Silpo, Fora, Thrash!, Fozzy, Le Silpo, Favore i Foodpod.

Fozzy Group przetestowało już w Polsce działanie sklepu Carrefour zakładając pod koniec 2023 roku spółkę IDKFA IDCLIP, która na zasadach franczyzy prowadzi w Poznaniu sklep sieci Carrefour.

Niewykluczone, że do wyścigu stanie też Auchan, Kaufland, Netto i Żabka. Eksperci przewidują, że aktywa Francuzów najprawdopodobniej zostaną podzielone — ze względu na zróżnicowane formaty sklepów trudno oczekiwać, aby którykolwiek inwestor przejął je w całości.

