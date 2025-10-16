Ukraińcy też chcą przejąć sklepy Carrefour w Polsce. Przyczółek zdobyty

Grupa Carrefour planuje sprzedać 800 sklepów w Polsce, a także pozbyć się 40 prowadzonych przez siebie centrów handlowych. Na początku tego roku sieć ogłosiła także zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych.

W pierwszym półroczu 2025 roku Carrefour wygenerował w Polsce 1,15 mld euro przychodu. Dla porównania – przychody portugalskiej sieci sklepów Biedronka w I kwartale 2025 roku to 5,95 mld euro.

Biedronka ma chrapkę na sieć sklepów Carrefour w Polsce

Francuski Carrefour wspólnie z bankiem JP Morgan prowadzi przygotowania do sprzedaży niemal całego swojego biznesu w Polsce. Według serwisu „La Lettre” potencjalni inwestorzy mogą się już zapoznać z kompletem poufnych informacji o firmie i jej aktywach.

Siecią, która na początku sierpnia 2025 roku zasygnalizowała chęć przejęcia francuskich sklepów jest właściciel Biedronki – Grupa Jeronimo Martins. Jej cel to osiągnięcie rocznej sprzedaży w wysokości 50 mld euro rocznie do 2029 roku. W Polsce osiąga 72 proc. swoich przychodów.

Strategia właściciela sklepów Biedronka zakłada w 2025 roku wydanie blisko 1,1 mld euro głównie na rozwój w Polsce, ale także otwarcie nowych sklepów na Słowacji (pierwsze 4 już działały w pierwszym kwartale 2025 roku) i w Kolumbii (sieć Ara). W planach jest również udział w agrobiznesie.

Ukraińska sieć sklepów Silpo chce wejść na polski rynek

Biedronka ma jednak konkurenta. Ukraińska sieć sklepów Silpo również chce przejąć polskie sklepy Carrefoura w Polsce. Należąca do Fozzy Group to druga co do wielkości sieć spożywcza w Ukrainie po ATB Markecie. Na koniec czerwca 2025 roku prowadził 840 sklepów pod markami Silpo, Fora, Thrash!, Fozzy, Le Silpo, Favore i Foodpod.

Fozzy Group przetestowało już w Polsce działanie sklepu Carrefour zakładając pod koniec 2023 roku spółkę IDKFA IDCLIP, która na zasadach franczyzy prowadzi w Poznaniu sklep sieci Carrefour.

W związku z problemami polskich rolników ze sprzedażą plonów pojawił się też pomysł przejęcia francuskiej sieci przez Polaków. Propozycję wysunął poseł PSL i był minister rolnictwa Marek Sawicki. – Informowałem prezesa Krajowej Grupy Spożywczej, informowałem ministra Balczuna, że warto dokapitalizować Krajową Grupę Spożywczą, żeby kupiła Carrefoura. Warto uruchomić sprzedaż akcji dla rolników, by rolnicy stali się współwłaścicielami tej dużej sieci handlowej – stwierdził w ubiegłym tygodniu na antenie Radia ZET.

