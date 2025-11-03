Karta Dużej Rodziny także przy dwójce dzieci? W tych przypadkach to możliwe

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek i ulg w instytucjach publicznych oraz u partnerów komercyjnych: od tańszych biletów i kultury po rabaty na zakupy, usługi czy paliwo. Zgodnie z art. 4 ustawy uprawnienia przysługują członkom rodziny wielodzietnej, czyli takiej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci — bez względu na ich wiek. Co istotne, w wyjątkowych sytuacjach z Karty mogą skorzystać również rodziny wychowujące dziś dwoje dzieci.

Rodzina wielodzietna

Do członków rodziny wielodzietnej zalicza się rodzica (w tym rodzica zastępczego lub prowadzącego rodzinny dom dziecka), małżonka rodzica oraz dziecko — także objęte rodzinną pieczą zastępczą lub pozostające w dotychczasowej rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka. O KDR może wnioskować obywatel Polski mieszkający w kraju, a także cudzoziemiec z odpowiednim tytułem pobytowym (m.in. pobyt stały, rezydent UE, pobyt czasowy z określonych podstaw), jak i obywatel UE/EFTA/Szwajcarii przebywający w Polsce wraz z rodziną.

Uprawnienia dla rodzin z dwojgiem dzieci wynikają z zasady, że liczy się całe życie rodzinne, a nie wyłącznie stan obecny. Od 1 stycznia 2019 r. Karta przysługuje także osobom, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci — również jeśli dziś dzieci są dorosłe albo gdy jedno z trojga zmarło, niezależnie od momentu i długości życia. Przykładowo: rodzice dwojga dorosłych dzieci, których trzecie dziecko zmarło krótko po urodzeniu, spełniają kryterium „troje dzieci na utrzymaniu w życiu” i mogą korzystać z KDR jako rodzina wielodzietna.

Wyłączenia obejmują rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz sytuacje ograniczenia tej władzy z powodu umieszczenia dziecka w pieczy — chyba że ograniczenie nie dotyczy co najmniej trojga dzieci. Rodzice zastępczy lub prowadzący rodzinny dom dziecka tracą prawo, gdy sąd odebrał dzieci z powodu niewłaściwej pieczy.

Wniosek o KDR składa się standardowo w urzędzie gminy/miasta właściwym dla miejsca zamieszkania lub online przez Emp@tię. Należy wskazać wszystkich uprawnionych członków rodziny; w przypadku zmarłego dziecka podaje się PESEL, a jeśli go nie nadano — dołącza odpis aktu urodzenia. Kartę można otrzymać w wersji plastikowej lub elektronicznej.

Okres ważności zależy od statusu osoby. Rodzice i małżonek rodzica (także seniorzy) mają Kartę bezterminowo. Dziecko do 18. roku życia — do dnia ukończenia 18 lat; po 18. roku życia — do 30 września roku zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25. urodzin. Dziecko z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością — na czas orzeczenia. W pieczy zastępczej — na okres umieszczenia; po opuszczeniu pieczy — również do 30 września roku planowanego zakończenia nauki, maksymalnie do 25 lat.

Co daje Karta Dużej Rodziny?

KDR daje szeroki wachlarz korzyści, który stale się poszerza. Przykładowo: 37% zniżki na bilety PKP Intercity („Rodzina”), tańsze wejścia do muzeów, teatrów, parków narodowych i na wydarzenia kulturalne, rabaty w aptekach, salonach optycznych i prywatnych placówkach medycznych oraz promocje w dużych sieciach handlowych (m.in. Carrefour, Lidl, Empik). Zniżki obejmują także paliwo i usługi na stacjach: m.in. rabaty na litry paliw standardowych i premium, korzystniejsze ceny oferty gastronomicznej czy myjni (konkretne warunki zależą od operatora i okazania Karty przy płatności).

Podsumowując: choć Karta Dużej Rodziny kojarzy się z rodzinami 3+, prawo dopuszcza ważne wyjątki. Jeśli w swoim życiu mieli Państwo na utrzymaniu troje dzieci — nawet jeśli dziś wychowują Państwo dwoje — warto złożyć wniosek i skorzystać z przysługujących ulg.

