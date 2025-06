Karta Dużej Rodziny 2025: wakacyjne zniżki już obowiązują

Od 1 marca 2025 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny (KDR), regulujące m.in. wysokość opłat oraz zasady korzystania z programu. Zmiany objęły zarówno użytkowników karty, jak i gminy odpowiedzialne za jej obsługę. Szczegóły zostały opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom lub opiekunom (w tym zastępczym), ich małżonkom oraz dzieciom, jeśli rodzina miała lub ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dzieci mogą korzystać z KDR do 18. roku życia, a jeśli się uczą – do 25. roku życia. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo do korzystania z karty bez ograniczeń wiekowych.

Wniosek o KDR składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Można wybrać wersję elektroniczną lub tradycyjną. Osoby posiadające aktywną kartę elektroniczną i chcące uzyskać wersję fizyczną muszą złożyć wniosek i uiścić opłatę.

Nowe stawki obowiązujące od marca 2025 r. to m.in.: 16 zł za duplikat karty (wcześniej 15 zł), 10 zł za kartę tradycyjną przy posiadaniu elektronicznej, 8 zł za zmianę liczby członków rodziny (poprzednio 7 zł) oraz 25 zł za obsługę jednej rodziny przez gminę (wcześniej 24 zł). Wójt może jednak zwolnić z opłaty za duplikat w szczególnych przypadkach.

Karta Dużej Rodziny oferuje szeroki katalog ulg. W wakacje 2025 r. posiadacze KDR mogą liczyć na zniżki m.in. na bilety kolejowe – 37% dla jednorazowych i 49% dla miesięcznych, a podróżując PKP Intercity w grupie, otrzymają dodatkowe 30%. FlixBus oferuje 15% zniżki, a LOT – 10% na bilety i 50% na dodatkowe usługi.

Zniżki z Kartą Dużej Rodziny

Rodziny z KDR zapłacą mniej za paszporty (50% dla dorosłych i 75% dla dzieci), w wielu gminach skorzystają też z niższych stawek za wywóz śmieci. Możliwy jest również bezpłatny wstęp do parków narodowych, a zniżki obowiązują także w teatrach, muzeach, na basenach, siłowniach i wydarzeniach sportowych.

KDR to również zniżki w sklepach spożywczych (m.in. Carrefour, Lidl, Auchan), na stacjach paliw (np. Orlen i Lotos), a także w sklepach internetowych. Rabaty obowiązują także na wyroby i usługi medyczne oraz na usługi bankowe, telekomunikacyjne i kurierskie.

Aktualne informacje o zniżkach i partnerach KDR dostępne są na stronie empatia.mpips.gov.pl/kdr oraz w urzędach gmin.

