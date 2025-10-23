1,27 mln Polaków skorzysta z przywilejów Karty Rodziny Mundurowej

Tu chodzi o prestiż – tłumaczą autorzy projektu, który w Sejmie już tylko czeka na procedowanie. - Brak wprowadzenia oczekiwanych regulacji przyczyni się do kontynuacji odejść ze służby w Siłach Zbrojnych RP czy formacjach resortu MSWiA, a w konsekwencji zahamowany zostanie proces wzmacniania jakości i liczebności Sił Zbrojnych i formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – ostrzegają autorzy projektu.

Prawo do korzystania z Karty Rodziny Mundurowej wkrótce będą mieli żołnierze zawodowi, Wojska Obrony Terytorialnej i żołnierze aktywnej rezerwy, weterani, a także np. funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I oczywiście ich rodziny.

Ulgi i zniżki od instytucji publicznych i prywatnych przedsiębiorców

Z sejmowego projektu wynika, że prawo do ulg i zniżek będą mieli także małżonkowie, rodzice i dzieci osób uprawnionych, w tym dzieci własne, małżonków, przysposobione i również przyjęte na wychowanie – w sumie około 1,27 mln osób.

Po podpisie prezydenta Karola Nawrockiego, Karta będzie uprawniała do zniżek, ulg i udogodnień oferowanych przez przedsiębiorców, samorządy i instytucje publiczne. To nie będą małe i nic nieznaczące ulgi. Przeciwnie. Ulga na przejazdy kolejowe ma wynosić 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety długookresowe. Przewidziana zniżka na wydanie paszportu to aż 50 proc. dla dorosłych i 75 proc. dla dzieci. Kartę Rodziny Mundurowej będzie można także łączyć z przywilejami Karty Dużej Rodziny.

Uruchomienie projektu będzie kosztowało budżet państwa 50 mln zł w pierwszym roku obowiązywania regulacji i około 40 mln zł w następnych latach.

Przywileje i zniżki z powodu noszenia munduru, ale nie do końca życia

Karta będzie miała termin ważności, np: na okres pełnienia czynnej służby wojskowej albo pozostawania w aktywnej rezerwie czy na okres pozostawania w stosunku służbowym w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Ochrony Państwa. Bezterminowo otrzymają ją tylko weterani.

Wykaz numerów przyznanych kart będzie prowadził minister obrony narodowej.

Poselski projekt, pod którym podpisali się posłowie z klubów parlamentarnych KO, PSL-TD, Polski 2050 i Lewicy ustanawia także dzień 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

