Będzie Karta Rodzin Mundurowych? Jest nowy pomysł MSWiA

Karta Rodzin Mundurowych to odpowiedź MSWiA na propozycję MON dot. Karty Rodziny Wojskowej. Nowe uprawnienie miałoby obejmować rodziny i bliskich osób zatrudnionych w służbach mundurowych.

Co to jest Karta Rodzin Mundurowych?

Karta rodziny funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji to nowa propozycja MSWiA, która została przekazana do konsultacji związkowcom.

Do czego uprawnia Karta Rodzin Mundurowych?

Karta dla rodzin funkcjonariuszy zatrudnionych w MSWiA miałaby uprawniać nie tylko do tańszych zakupów, ale również do bezpłatnego wstępu do parków narodowych, a także do ulg i zniżek do muzeów. Co ciekawe, zgodnie z propozycją resortu, dzieci służb mundurowych miałyby otrzymywać dodatkowe punkty przy rekrutacji do burs szkolnych czy akademików.

Propozycja obejmuje również zniżki na przejazdy transportem publicznym, a także pierwszeństwo w dostępie do opieki medycznej w placówkach leczniczych należących do MSWiA. Rodziny funkcjonariuszy mogłyby korzystać z opieki leczniczej bez kolejek.

Kiedy uprawnienia miałyby wejść w życie?

Na razie nie wiadomo, od kiedy nowe uprawnienia miałyby obowiązywać. Mają być one częścią większego programu modernizacji służb resortu spraw wewnętrznych i administracji na lata 2026-2029.

