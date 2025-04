Dino nie zwalnia tempa. Wiemy, co sieć planuje w 2025 r.

W 2024 r. Grupa Dino Polska osiągnęła 29,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 14,1 proc. rdr. Liczba sklepów wzrosła o 283 nowe placówki, co daje łącznie 2688 sklepów na koniec roku. Sprzedaż like-for-like (LfL) wzrosła o 5,3%, choć dynamika ta była niższa od prognoz.

Spadek marży operacyjnej i EBITDA

Zysk operacyjny wyniósł blisko 1,91 mld zł, a EBITDA sięgnęła 2,32 mld zł, co oznacza wzrost o 3,8%. Marża operacyjna spadła z 7,3% do 6,5%, a marża EBITDA obniżyła się do 7,9% z 8,7% rok wcześniej.

Czym jest EBITDA?

To skrót od angielskiego "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization" – czyli zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją. W uproszczeniu, EBITDA pokazuje, ile firma realnie zarabia na swojej codziennej działalności, zanim zaczniemy odliczać koszty finansowe i księgowe. To popularny wskaźnik, bo pozwala lepiej porównywać firmy niezależnie od ich sytuacji podatkowej czy zadłużenia.

Inwestycje i ekologia priorytetem

Nakłady inwestycyjne wyniosły w 2024 r. 1,6 mld zł. Dino zrealizowała budowę dwóch nowych centrów dystrybucyjnych oraz zakładu produkcji świeżego mięsa. Spółka inwestuje również w OZE – panele fotowoltaiczne są już na 92% sklepów i trzech centrach logistycznych. Ich łączna moc sięgnęła 99 MW, co oznacza wzrost o 19% rdr.

Co na to członek zarządu Dino Polska?

„Jesteśmy optymistycznie nastawieni co do możliwości dalszego dynamicznego rozwoju sieci. W 2025 r. liczba otwarć nowych sklepów Dino powinna wzrosnąć o wysokie kilkanaście procent. Równolegle rozwijamy infrastrukturę magazynową i produkcyjną, a planowane nakłady inwestycyjne sięgną 1,7-1,8 mld zł. Nasze inwestycje są również ukierunkowane na ograniczanie wpływu na środowisko. Energia z OZE zaspokaja coraz większą część naszych potrzeb energetycznych” – powiedział Michał Krauze.

Zatrudnienie i struktura sprzedaży

Zatrudnienie w Grupie Dino wzrosło z 41,9 tys. do 49,9 tys. osób. Blisko 40% przychodów pochodzi ze sprzedaży świeżych produktów – owoców, warzyw, pieczywa i mięsa z Agro-Rydzyny.

Deflacja i zachowania konsumentów

Mimo inflacji żywności w Polsce na poziomie 3,3%, w sieci Dino wystąpiła ujemna dynamika cen netto, co było efektem deflacji oraz ostrożnych decyzji zakupowych konsumentów. Firma prognozuje powrót inflacji wewnętrznej i wysoki jednocyfrowy wzrost sprzedaży LFL w 2025 roku.

Strategia na 2025 r.

Dino planuje dalszy wzrost przychodów i poprawę marży EBITDA, opierając się na wzroście skali działalności, inwestycjach i optymalizacji kosztów operacyjnych.

