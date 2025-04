Wielka Sobota 2025. Do której otwarte sklepy?

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, sklepy mogą być czynne maksymalnie do godziny 14:00. W praktyce jednak większość sieci handlowych zamknie swoje placówki wcześniej, aby umożliwić pracownikom przygotowania do świąt. Dlatego, jeśli chcemy zrobić jeszcze zakupy w sobotę, to musimy udać się do marketu wcześnie.

Godziny otwarcia wybranych sieci handlowych w Wielką Sobotę 2025

Biedronka – do godz. 13:30

Lidl – do godz. 13:00

Carrefour – do godz. 13:00

Auchan – do godz. 13:00

Kaufland – do godz. 13:00

Netto – do godz. 13:00

Dino – do godz. 13:30

Aldi – do godz. 13:30

Warto zaznaczyć, że godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji, dlatego zaleca się sprawdzenie informacji na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej danej sieci.

Wyjątki od zakazu handlu po godzinie 14:00

Po godzinie 14:00 otwarte mogą być:

Stacje benzynowe

Piekarnie i cukiernie

Sklepy na dworcach kolejowych i lotniskach

Placówki handlowe prowadzone osobiście przez właściciela, np. niektóre sklepy Żabka

W przypadku sklepów franczyzowych, takich jak Żabka, godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od decyzji właściciela. Niektóre placówki mogą być otwarte nawet do godz. 23:00.

Kary za złamanie zakazu handlu

Zgodnie z przepisami, za złamanie zakazu handlu po godzinie 14:00 grozi kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do nawet 100 000 zł.

Zakupy w Wielką Sobotę. Jakie wnioski?

Planując zakupy na Wielką Sobotę 2025, warto pamiętać o skróconych godzinach otwarcia sklepów i zaplanować wizytę w placówkach handlowych odpowiednio wcześniej. Dla osób, które nie zdążą zrobić zakupów przed godziną 14:00, pozostają otwarte niektóre punkty, takie jak stacje benzynowe czy sklepy prowadzone przez właścicieli.

