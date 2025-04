Kierowcy czekali na to dekady. Nowa droga ekspresowa coraz bliżej

Trasa połączy Bielsko-Białą z Krakowem, omijając zakorkowane miasta i skracając czas podróży.

Zielone światło dla Beskidzkiej Drogi Integracyjnej

GDDKiA uruchomiła przetargi na projekt budowlany, badania geologiczne oraz uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla ostatnich odcinków drogi ekspresowej S52. Chodzi o fragmenty od Bulowic do Choczni (11,5 km) oraz od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa (12 km). Termin składania ofert upływa 20 maja.

Nowoczesna arteria po latach oczekiwań

Trasa S52, znana jako Beskidzka Droga Integracyjna, będzie miała 61 km i przebiegnie nowym śladem. To dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, która połączy Bielsko-Białą z Krakowem przez m.in. Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

–Ogłosiliśmy przetargi dla dwóch ostatnich odcinków trasy S52, czyli Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI): od Bulowic do Choczni oraz od Kalwarii Zebrzydowskiej do Głogoczowa – poinformował Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA.

Ominięcie Andrychowa i połączenie z Zakopianką

Odcinek Bulowice – Chocznia jest kluczowy dla Andrychowa, gdzie natężenie ruchu sięga niemal 17 tys. pojazdów na dobę. BDI ominie miasto od północy, a dostęp do niego zapewni węzeł przy ul. Batorego (DW781) oraz kolejny w Inwałdzie. W okolicach Wadowic powstaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Odcinek Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów połączy BDI z drogą krajową nr 7 (Zakopianką), rozbudowując obecny węzeł Głogoczów. Zbudowane zostaną również węzły Sułkowice (DW956) i Skawina. Kluczowym elementem będzie 900-metrowa estakada przed Biertowicami.

Liczby mówią same za siebie

Na trasie BDI zaplanowano ponad 6,6 tys. odwiertów geologicznych i 2,4 tys. sondowań. Powstanie m.in. 50 węzłów drogowych, mostów i estakad, 31 przejść dla zwierząt i niemal 40 zbiorników retencyjnych.

Budowa S52 wpisuje się w Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku (z perspektywą do 2033 r.). Wnioski o ZRID dla wszystkich czterech odcinków mają zostać złożone w 2027 roku, po czym ruszą przetargi wykonawcze.

Obecnie funkcjonujące odcinki S52 to trasa z Cieszyna do Bielska-Białej oraz fragmenty Północnej Obwodnicy Krakowa (od Balic I do Modlniczki).

