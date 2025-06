Rewolucja płatnicza w UE. Revolut wspiera europejski portfel

Revolut, jeden z największych graczy fintechowych w Europie, dołączył do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej (EPI). W jego aplikacji pojawią się nowe funkcje powiązane z usługami pod marką Wero – mobilnym portfelem, który ma być odpowiedzią Europy na dominację Visy i Mastercarda.

Europejskie porozumienie

Projekt Wero nabrał realnych kształtów w 2024 roku, po latach planów i rozmów. Za jego wdrożeniem stoją instytucje skupione w ramach EPI. System początkowo oferował jedynie możliwość szybkich przelewów P2P, działając na zasadzie zbliżonej do polskiego BLIK-a, ale w ograniczonym zakresie. Na początku dostęp do tych usług uzyskali użytkownicy w Niemczech, a następnie we Francji.

Początek 2025 roku przyniósł testy płatności w e-commerce w ramach Wero. Obecnie z usług Wero korzysta już 40 mln klientów w Europie. W kolejnych etapach planowane jest uruchomienie pełnej obsługi płatności internetowych (w drugiej połowie 2025 roku), a następnie rozszerzenie funkcjonalności na płatności w sklepach stacjonarnych oraz obsługę subskrypcji – przewidziane na 2026 rok.

Revolut dołącza do projektu jako istotny partner. Klienci tej platformy, początkowo we Francji, Belgii i Niemczech, będą mogli korzystać z usług Wero bezpośrednio z poziomu aplikacji. Na start będą dostępne bezpłatne przelewy między użytkownikami systemu, a z czasem – kolejne funkcje rozwijane w ramach projektu.

Inicjatywa płatnicza

Europejska Inicjatywa Płatnicza nie jest jedyną inicjatywą tego typu. Rośnie również znaczenie sojuszu EuroPA – porozumienia instytucji płatniczych z Włoch, Hiszpanii i Portugalii, do którego dołączył niedawno także polski BLIK. Celem tych działań jest stworzenie lokalnych rozwiązań płatniczych odpornych na dominację globalnych gigantów.

Jak pokazują dane zebrane przez Flagship Advisory Partners, udział globalnych m-portfeli opartych na kartach rośnie w Europie. W krajach takich jak Dania, Szwecja czy Norwegia odbywa się to nawet kosztem krajowych systemów płatności. Inicjatywy takie jak Wero i EuroPA mają przeciwdziałać temu trendowi.

Czytaj też:

Revolut przestaje być azylem dla dłużników. Komornik dostanie dostęp do kontaCzytaj też:

Revolut rzuca wyzwanie bankom. Oto ich kredyt hipoteczny!