WB Electronics rośnie jak na drożdżach. Kontrakt za miliardy i tajna fabryka dronów

WB Electronics, uznawana za największą prywatną firmę zbrojeniową w Polsce, poinformowała o podpisaniu kolejnej umowy o dużej wartości. Spółka zawarła kontrakt z Hutą Stalowa Wola, na mocy którego dostarczy komponenty składowe Systemu Kierowania Ogniem ZSSW. W zakres umowy wchodzą również prace inżynieryjne oraz pakiet szkoleń związanych z wdrażaniem systemu. Wartość wynagrodzenia wynikającego z porozumienia określono na około 1,2 mld zł brutto. Firmy zapowiedziały także doprecyzowanie szczegółów zamówienia w kontrakcie wykonawczym.

Kolejna umowa

To kolejna duża umowa, jaką WB Electronics pozyskała w ostatnich tygodniach. Na początku listopada spółka informowała o podpisaniu kontraktu ze spółką Rosomak. Obejmuje on dostawy oraz wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych opracowanych przez WB. Wartość tej umowy to 980 mln zł brutto i dodatkowo 4 mln dolarów brutto. Zgodnie z zapowiedziami, projekt będzie realizowany w latach 2025–2028.

WB Electronics w ciągu niespełna dwóch dekad wyrosła na największą prywatną firmę zbrojeniową w kraju. W 2024 r. jej przychody wyniosły blisko 3 mld zł, co oznacza podwojenie wyników względem poprzedniego roku, kiedy osiągnęły poziom 1,4 mld zł. Zysk netto spółki również wzrósł – z 234,1 mln zł rok wcześniej do 622,8 mln zł.

Nowoczesny dron

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów firmy jest dron FlyEye, wykorzystywany m.in. na Ukrainie. Maszyna zdobyła renomę dzięki konstrukcji łączącej cechy szybowca i możliwość startu z ręki, a także systemowi lądowania, który zwiększa jej trwałość. Współzałożyciel spółki, Adam Bartosiewicz, w programie „Biznes Klasa” ujawnił, że do tej pory sprzedano kilka tysięcy dronów FlyEye, a w Ukrainie działa specjalnie strzeżona, tajna linia produkcyjna. Jak podkreślał, rozwiązanie oferowane przez firmę zapewnia wysoką przeżywalność sprzętu, co odróżnia je od wielu klasycznych konstrukcji.

Największa polska prywatna firma zbrojeniowa kontynuuje więc dynamiczny rozwój, pozyskując kolejne strategiczne kontrakty i rozszerzając udział w rynku krajowym oraz międzynarodowym.

