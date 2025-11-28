PKO BP w końcu to zrobił! Nowość w IKO ułatwi życie milionom klientów

Klienci PKO BP mogą korzystać z kolejnej funkcji, na którą czekało wielu użytkowników aplikacji IKO. Jak poinformował serwis cashless.pl, nowość zaczęła pojawiać się na urządzeniach z systemem iOS. Jeden z czytelników portalu zauważył, że opcja została udostępniona bez wcześniejszej zapowiedzi. Wkrótce powinna trafić również na telefony z Androidem.

Nowa funkcja

Nowa funkcja to „prośba o przelew BLIK”. Rozwiązanie było zapowiadane już na początku roku, kiedy bank zaktualizował regulamin, wprowadzając zapisy dotyczące tego rodzaju transakcji. Do tej pory jednak opcja nie była aktywna w aplikacji, a zmiana nastąpiła dopiero teraz – najpierw dla użytkowników iPhone’ów.

W udostępnionej wersji IKO posiadacze rachunków mogą wysłać do innej osoby prośbę o wykonanie przelewu BLIK. Po jej otrzymaniu adresat widzi komunikat na ekranie telefonu i ma 72 godziny na zaakceptowanie żądania. Gdy potwierdzi operację, pieniądze zostaną automatycznie przekazane poprzez przelew na telefon, czyli jedną z najczęściej używanych funkcji BLIKA.

Aktualizacja wpisuje PKO BP w grono banków oferujących już podobną usługę. „Prośba o przelew BLIK” działa obecnie w siedmiu innych instytucjach: ING Banku Śląskim, mBanku, VeloBanku, Banku Millennium, Banku Spółdzielczym w Radomsku (BSR), Pekao oraz SGB.

Ułatwienie rozliczeń

Nowa funkcja w IKO ma ułatwić codzienne rozliczenia między znajomymi, rodziną czy współpracownikami. Zamiast przypominać o zwrocie pieniędzy lub podawać dane potrzebne do przelewu, użytkownik może wygenerować prośbę w aplikacji. Po stronie odbiorcy wystarczy jedno potwierdzenie, aby środki trafiły na jego numer telefonu powiązany z BLIKIEM.

Choć opcja na razie dostępna jest wyłącznie dla posiadaczy urządzeń Apple, można spodziewać się, że w najbliższym czasie pojawi się także na Androidzie, co umożliwi korzystanie z niej wszystkim użytkownikom IKO.

PKO BP kontynuuje wprowadzanie rozwiązań zwiększających wygodę klientów, a integracja kolejnych usług BLIKA wzmacnia pozycję aplikacji IKO jako jednej z najpopularniejszych platform bankowych w Polsce.

