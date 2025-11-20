Trudna niedziela dla klientów PKO BP. Ważny komunikat banku

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje o planowanych na najbliższą niedzielę pracach serwisowych. – 23 listopada (niedziela) potrzebujemy czasu na prace w aplikacjach IKO i iPKO biznes oraz serwisach iPKO i iPKO biznes – informuje największy polski bank.
Utrudnienia dla klientów PKO BP
Prace techniczne odbędą się w godzinach 00:00-12:30 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie klienci:
- nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes/ nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo,
- nie skorzystają z serwisu i aplikacji PKO Junior.
– Aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne – informuje PKO BP.
Klienci nie skorzystają również z aplikacji iPKO biznes, nie zapłacą w internecie „Płacę z iPKO”. Nie będzie również działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking),
– Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty – podkreśla bank w komunikacie. – Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej – dodaje.
Utrudnienia w najbliższy weekend czekają również klientów ING Banku Śląskiego. W nocy z soboty na niedzielę (22/23 listopada), od 23:30 do 6:00 instytucja zaplanowała prace serwisowe. W tych godzinach klienci nie będą mogli skorzystać z:
- bankomatów i wpłatomatów,
- systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej,
- systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej,
- płatności BLIK,
- przelewów ekspresowych,
- płatności internetowych za pomocą Płać z ING,
- płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS,
- automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami,
- specjalnego interfejsu PSD2,
- transakcji we wrzutniach, które mogą być realizowane offline.
