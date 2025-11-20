Trudna niedziela dla klientów PKO BP. Ważny komunikat banku

PKO BP wydał komunikat, w którym informuje o planowanych na najbliższą niedzielę pracach serwisowych. – 23 listopada (niedziela) potrzebujemy czasu na prace w aplikacjach IKO i iPKO biznes oraz serwisach iPKO i iPKO biznes – informuje największy polski bank.

Utrudnienia dla klientów PKO BP

Prace techniczne odbędą się w godzinach 00:00-12:30 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie klienci:

nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes/ nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo,

nie skorzystają z serwisu i aplikacji PKO Junior.

– Aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne – informuje PKO BP.

Klienci nie skorzystają również z aplikacji iPKO biznes, nie zapłacą w internecie „Płacę z iPKO”. Nie będzie również działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking),

– Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty – podkreśla bank w komunikacie. – J eśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej – dodaje.

Utrudnienia w najbliższy weekend czekają również klientów ING Banku Śląskiego. W nocy z soboty na niedzielę (22/23 listopada), od 23:30 do 6:00 instytucja zaplanowała prace serwisowe. W tych godzinach klienci nie będą mogli skorzystać z:

bankomatów i wpłatomatów,

systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej,

systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej,

płatności BLIK,

przelewów ekspresowych,

płatności internetowych za pomocą Płać z ING,

płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS,

automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami,

specjalnego interfejsu PSD2,

transakcji we wrzutniach, które mogą być realizowane offline.

