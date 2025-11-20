Stawka zdrowotna w górę. To uderzy w polskich przedsiębiorców

Oczekiwanie na zmiany w zakresie stawki zdrowotnej przypomina czekanie na Godota. Po miesiącach spekulacji przedsiębiorcy mogą być pewni jednej rzeczy – rewolucji póki co nie będzie.

– Weto prezydenta wobec ustawy z 4 kwietnia 2025 r. definitywnie zamknęło temat gruntownej reformy składki zdrowotnej. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie tylko nie doczekają się nowego modelu naliczania składki, ale również stracą jedyną obowiązującą ulgę, jaką była obniżona podstawa minimalnej składki w 2025 r. – obowiązywała ona wyłącznie przez rok i nie zostanie utrzymana – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Ekspert: „Obniżona składka na rok to złudne spełnienie obietnic”

Zdaniem eksperta połechtanie przedsiębiorców jednoroczną obniżką nie było w porządku.

– W 2025 r. przedsiębiorcy realnie płacili niższą minimalną składkę, ale tylko dzięki jednorocznemu przepisowi. To nie była reforma, lecz krótkotrwała korekta – uważa Juszczyk.

Jak podkreśla, w 2026 r. wszystkie obciążenia wracają do poprzedniego poziomu, a minimalną składkę zapłacą nawet ci, którzy odnotują stratę.

W ocenie Juszczyka taka niestabilność przepisów w obszarze danin publicznych utrudnia przedsiębiorcom planowanie i potęguje niepewność.

– Zapowiadano zmianę w wyliczaniu składki zdrowotnej, ale realnie przedsiębiorcy otrzymali jedynie roczną ulgę. Po wecie nie ma ani nowego systemu, ani kontynuacji korzystniejszych zasad. System pozostaje taki sam, a obciążenia rosną – stwierdza.

Ile wyniesie składka zdrowotna w 2026 r?

Minimalna składka zdrowotna w 2026 r. wyniesie 432,54 zł, czyli o 117,58 zł więcej niż w 2025 r., co oznacza wzrost aż o 37,4 proc.

– Wynika to zarówno z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jak i z przywrócenia zasady, że podstawą wymiaru minimalnej składki jest 100 proc. minimalnej pensji – podczas gdy w 2025 r. obowiązywała jednoroczna obniżka do 75 proc. – tłumaczy Juszczyk.

Stawka a forma opodatkowania

Z wyliczeń wynika, że w 2026 r. przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej nadal zapłacą 9 proc. faktycznego dochodu, jednak nie mniej niż nowa kwota minimalna – 432,54 zł miesięcznie. Oznacza to, że każdy miesiąc niskich przychodów lub poniesionej straty będzie obciążony pełną składką.

– Podobnie będzie wyglądała sytuacja na podatku liniowym. Tu składka pozostaje na poziomie 4,9 proc. dochodu, ale z minimalną kwotą 432,54 zł. Przedsiębiorcy Ci jednak mogą odliczać składkę zdrowotną do limitu od podstawy opodatkowania – zauważa Juszczyk.

Przypomina, że limit odliczenia składki zdrowotnej zostanie ogłoszony w grudniu 2025 r.

– W przypadku karty podatkowej składka zdrowotna jest stała i wzrośnie z 314,96 zł do właśnie 432,54 zł. Jednocześnie na tej formie opodatkowania od podatku można odliczyć 19 proc. zapłaconej składki, a więc podatek zostanie obniżony o 82 zł – wskazuje ekspert.

Ryczałtowcy nadal płacą składkę zryczałtowaną.

– Jej wysokość na 2026 r. poznamy dopiero w styczniu, po publikacji danych GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kwartale 2025 r. W praktyce jednak można spodziewać się podwyżki w każdym z trzech przedziałów – mówi Juszczyk.

