Nowy KSeF 2.0 gotowy do testowania. Ekspert zaleca ostrożność
Udostępnijdodaj Skomentuj

Nowy KSeF 2.0 gotowy do testowania. Ekspert zaleca ostrożność

Dodano: 
Przedsiębiorcy mogą już testować KSeF 2.0
Przedsiębiorcy mogą już testować KSeF 2.0 Źródło: Shutterstock / Rawpixel.com
Przedsiębiorcy mogą już testować nowy Krajowy System e-Faktur 2.0. Ministerstwo Finansów uruchomiło otwarte środowisko testowe Aplikacji Podatnika.

Od wczoraj przedsiębiorcy mogą sprawdzić, jak działa nowy Krajowy System e-Faktur 2.0. Ministerstwo Finansów uruchomiło otwarte testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, udostępniając przedsiębiorcom, biurom rachunkowym i dostawcom oprogramowania środowisko testowe.

– To pierwszy moment, w którym przedsiębiorcy mogą faktycznie zobaczyć, jak będzie wyglądać codzienna praca z KSeF 2.0. Warto poświęcić kilka godzin na testy, szczególnie na sprawdzenie uprawnień, wystawienia faktur w różnych trybach i obsługę kodów QR – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Jak podkreśla resort, to kluczowy etap przygotowań do uruchomienia produkcyjnego systemu, zaplanowanego na 1 lutego 2026 r.

Testy otwarte Aplikacji Podatnika KSeF 2.0

Resort finansów uruchomił testowe środowisko, aby użytkownicy mogli zapoznać się z funkcjonalnościami nowej aplikacji. Od 3 listopada 2025 r. można:

  • zapoznawać się z udostępnionym oprogramowaniem,
  • testować w nieograniczony sposób funkcjonalności aplikacji,
  • zgłaszać potencjalne błędy w aplikacji.
– Nowa aplikacja to w pełni odświeżony interfejs, który pozwala wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w strukturze FA(3) – obowiązującej od lutego 2026 roku. Użytkownicy mogą przetestować proces wystawiania faktury, wyszukiwania dokumentów, pobierania ich w formacie XML, HTML lub PDF, a także korzystania z funkcji takich jak tryb offline, obsługa jednostek zależnych, tokeny, certyfikaty, kody QR oraz zarządzanie uprawnieniami – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Ekspert podkreśla, że wszystkie czynności wykonywane w środowisku testowym nie mają skutków prawnych, dane mogą być fikcyjne, a dokumenty służą wyłącznie do celów próbnych.

– Osobiście zalecam, aby podawać dane fikcyjne, gdyż nasze „testy” pozostają widoczne również dla innych. A więc radzę ostrożność – dodaje ekspert podatkowy.

Czytaj też:
KSeF w trybie offline? Ekspert: To wymaga odpowiedniego przygotowania

Co umożliwia Aplikacja Podatnika KSeF 2.0?

Testowa wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 umożliwia m.in.:

  • wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnych ze strukturą logiczną FA(3),
  • wyszukiwanie i pobieranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,
  • obsługę jednostek zależnych (jednostka wewnętrzna, jednostka podrzędna JST, członek grupy VAT),
  • obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),
  • pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,
  • wyświetlanie historii sesji,
  • obsługę kodów QR, w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,
  • generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),
  • obsługę anonimowego dostępu do faktury,
  • dostęp do faktur wystawionych w trybie offline,
  • wizualizację i pobieranie faktury PEF,
  • zarządzanie uprawnieniami,
  • wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.

Czytaj też:
KSeF w końcu kompletny. Ministerstwo uruchomiło ostatni brakujący element

Jak rozpocząć testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0?

Udział w testach KSeF 2.0 jest prosty i nie wymaga żadnych formalności. Wystarczy wejść na oficjalną stronę Krajowego Systemu e-Faktur i wybrać zakładkę „Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – testy otwarte” – bezpośredni adres środowiska testowego to https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/.

Do logowania można użyć profilu zaufanego przez login.gov.pl lub podpisu kwalifikowanego, tak jak w wersji produkcyjnej systemu. Po zalogowaniu użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji – może wystawiać, odbierać i przeglądać e-faktury w trybie testowym, bez żadnych skutków prawnych.

Czytaj też:
Rewolucja w działalności nierejestrowanej. KSeF wymusza zmianyCzytaj też:
KSeF kontra mikroprzedsiębiorcy. Zwolnienie tylko pozorne?

Źródło: WPROST.pl / inFakt