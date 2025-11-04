Nowy KSeF 2.0 gotowy do testowania. Ekspert zaleca ostrożność

Od wczoraj przedsiębiorcy mogą sprawdzić, jak działa nowy Krajowy System e-Faktur 2.0. Ministerstwo Finansów uruchomiło otwarte testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, udostępniając przedsiębiorcom, biurom rachunkowym i dostawcom oprogramowania środowisko testowe.

– To pierwszy moment, w którym przedsiębiorcy mogą faktycznie zobaczyć, jak będzie wyglądać codzienna praca z KSeF 2.0. Warto poświęcić kilka godzin na testy, szczególnie na sprawdzenie uprawnień, wystawienia faktur w różnych trybach i obsługę kodów QR – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Jak podkreśla resort, to kluczowy etap przygotowań do uruchomienia produkcyjnego systemu, zaplanowanego na 1 lutego 2026 r.

Testy otwarte Aplikacji Podatnika KSeF 2.0

Resort finansów uruchomił testowe środowisko, aby użytkownicy mogli zapoznać się z funkcjonalnościami nowej aplikacji. Od 3 listopada 2025 r. można:

zapoznawać się z udostępnionym oprogramowaniem,

testować w nieograniczony sposób funkcjonalności aplikacji,

zgłaszać potencjalne błędy w aplikacji.

– Nowa aplikacja to w pełni odświeżony interfejs, który pozwala wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w strukturze FA(3) – obowiązującej od lutego 2026 roku. Użytkownicy mogą przetestować proces wystawiania faktury, wyszukiwania dokumentów, pobierania ich w formacie XML, HTML lub PDF, a także korzystania z funkcji takich jak tryb offline, obsługa jednostek zależnych, tokeny, certyfikaty, kody QR oraz zarządzanie uprawnieniami – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Ekspert podkreśla, że wszystkie czynności wykonywane w środowisku testowym nie mają skutków prawnych, dane mogą być fikcyjne, a dokumenty służą wyłącznie do celów próbnych.

– Osobiście zalecam, aby podawać dane fikcyjne, gdyż nasze „testy” pozostają widoczne również dla innych. A więc radzę ostrożność – dodaje ekspert podatkowy.

Czytaj też:

KSeF w trybie offline? Ekspert: To wymaga odpowiedniego przygotowania

Co umożliwia Aplikacja Podatnika KSeF 2.0?

Testowa wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 umożliwia m.in.:

wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnych ze strukturą logiczną FA(3),

wyszukiwanie i pobieranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,

obsługę jednostek zależnych (jednostka wewnętrzna, jednostka podrzędna JST, członek grupy VAT),

obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),

pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,

wyświetlanie historii sesji,

obsługę kodów QR, w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,

generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),

obsługę anonimowego dostępu do faktury,

dostęp do faktur wystawionych w trybie offline,

wizualizację i pobieranie faktury PEF,

zarządzanie uprawnieniami,

wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.

Czytaj też:

KSeF w końcu kompletny. Ministerstwo uruchomiło ostatni brakujący element

Jak rozpocząć testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0?

Udział w testach KSeF 2.0 jest prosty i nie wymaga żadnych formalności. Wystarczy wejść na oficjalną stronę Krajowego Systemu e-Faktur i wybrać zakładkę „Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – testy otwarte” – bezpośredni adres środowiska testowego to https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/.

Do logowania można użyć profilu zaufanego przez login.gov.pl lub podpisu kwalifikowanego, tak jak w wersji produkcyjnej systemu. Po zalogowaniu użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji – może wystawiać, odbierać i przeglądać e-faktury w trybie testowym, bez żadnych skutków prawnych.

Czytaj też:

Rewolucja w działalności nierejestrowanej. KSeF wymusza zmianyCzytaj też:

KSeF kontra mikroprzedsiębiorcy. Zwolnienie tylko pozorne?