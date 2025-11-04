Nowy KSeF 2.0 gotowy do testowania. Ekspert zaleca ostrożność

Od wczoraj przedsiębiorcy mogą sprawdzić, jak działa nowy Krajowy System e-Faktur 2.0. Ministerstwo Finansów uruchomiło otwarte testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, udostępniając przedsiębiorcom, biurom rachunkowym i dostawcom oprogramowania środowisko testowe.
– To pierwszy moment, w którym przedsiębiorcy mogą faktycznie zobaczyć, jak będzie wyglądać codzienna praca z KSeF 2.0. Warto poświęcić kilka godzin na testy, szczególnie na sprawdzenie uprawnień, wystawienia faktur w różnych trybach i obsługę kodów QR – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.
Jak podkreśla resort, to kluczowy etap przygotowań do uruchomienia produkcyjnego systemu, zaplanowanego na 1 lutego 2026 r.
Testy otwarte Aplikacji Podatnika KSeF 2.0
Resort finansów uruchomił testowe środowisko, aby użytkownicy mogli zapoznać się z funkcjonalnościami nowej aplikacji. Od 3 listopada 2025 r. można:
- zapoznawać się z udostępnionym oprogramowaniem,
- testować w nieograniczony sposób funkcjonalności aplikacji,
- zgłaszać potencjalne błędy w aplikacji.
– Nowa aplikacja to w pełni odświeżony interfejs, który pozwala wystawiać, odbierać i przeglądać faktury w strukturze FA(3) – obowiązującej od lutego 2026 roku. Użytkownicy mogą przetestować proces wystawiania faktury, wyszukiwania dokumentów, pobierania ich w formacie XML, HTML lub PDF, a także korzystania z funkcji takich jak tryb offline, obsługa jednostek zależnych, tokeny, certyfikaty, kody QR oraz zarządzanie uprawnieniami – tłumaczy Piotr Juszczyk.
Ekspert podkreśla, że wszystkie czynności wykonywane w środowisku testowym nie mają skutków prawnych, dane mogą być fikcyjne, a dokumenty służą wyłącznie do celów próbnych.
– Osobiście zalecam, aby podawać dane fikcyjne, gdyż nasze „testy” pozostają widoczne również dla innych. A więc radzę ostrożność – dodaje ekspert podatkowy.
Co umożliwia Aplikacja Podatnika KSeF 2.0?
Testowa wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 umożliwia m.in.:
- wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnych ze strukturą logiczną FA(3),
- wyszukiwanie i pobieranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,
- obsługę jednostek zależnych (jednostka wewnętrzna, jednostka podrzędna JST, członek grupy VAT),
- obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),
- pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,
- wyświetlanie historii sesji,
- obsługę kodów QR, w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,
- generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),
- obsługę anonimowego dostępu do faktury,
- dostęp do faktur wystawionych w trybie offline,
- wizualizację i pobieranie faktury PEF,
- zarządzanie uprawnieniami,
- wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.
Jak rozpocząć testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0?
Udział w testach KSeF 2.0 jest prosty i nie wymaga żadnych formalności. Wystarczy wejść na oficjalną stronę Krajowego Systemu e-Faktur i wybrać zakładkę „Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – testy otwarte” – bezpośredni adres środowiska testowego to https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/.
Do logowania można użyć profilu zaufanego przez login.gov.pl lub podpisu kwalifikowanego, tak jak w wersji produkcyjnej systemu. Po zalogowaniu użytkownik zyskuje dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji – może wystawiać, odbierać i przeglądać e-faktury w trybie testowym, bez żadnych skutków prawnych.
