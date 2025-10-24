Do KSeF zostało 100 dni. Ekspert wskazuje na trzy kluczowe elementy

Do rewolucji w fakturowaniu zostało dokładnie 100 dni. Od 1 lutego 2026 r. największe firmy w Polsce – z obrotem powyżej 200 mln zł w 2024 r. – będą musiały wystawiać faktury wyłącznie w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Dwa miesiące później, od 1 kwietnia 2026 r., obowiązek obejmie wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Równocześnie już od lutego przyszłego roku każdy podatnik będzie zobowiązany do odbierania e-faktur poprzez KSeF.

– To już naprawdę ostatnia prosta przed obowiązkowym e-fakturowaniem. KSeF to koniec faktur na papierze, w PDF-ie, Wordzie czy Excelu. W ich miejsce pojawia się jednolity, ustrukturyzowany plik XML z numerem KSeF – mówi Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

KSeF od lutego i kwietnia 2026 r.

Ekspert przypomina, że od 1 lutego 2026 r. duzi podatnicy będą wystawiać wyłącznie e-faktury w KSeF, a wszyscy podatnicy – niezależnie od wielkości – będą je tą drogą odbierać. Dwa miesiące później, od 1 kwietnia 2026 r., obowiązek wystawiania obejmie pozostałych przedsiębiorców.

– W praktyce oznacza to przejście polskiej gospodarki na jednolity, ustandaryzowany obieg faktur, w którym wersja elektroniczna nie jest PDF-em, lecz plikiem XML zgodnym z najnowszą strukturą FA(3) – wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Wskazuje, że wdrożeniu towarzyszą także zachęty systemowe, m.in. skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT do 40 dni.

– W mojej ocenie dobrze poukładany proces w KSeF, mimo naturalnej rezerwy części przedsiębiorców, realnie może przyspieszyć obieg dokumentów firmowych. Koniec z czekaniem na kuriera czy ginącymi ze stacji benzynowych fakturami – zauważa ekspert.

Ostatnia prosta do KSeF – trzy ważne rzeczy

Ekspert tłumaczy, że przedsiębiorcy wraz z księgowymi, przy wsparciu działów IT, powinni równolegle dopiąć trzy kluczowe kwestie.

– Po pierwsze, gotowość FA(3) – mapowanie pól, testy generowania i walidacji plików. Po drugie, porządek w uprawnieniach i bezpieczne metody uwierzytelniania (pieczęcie, certyfikaty KSeF, tokeny, zasady zastępstw). Po trzecie, spisane procedury dla trybów offline i awaryjnych – wskazuje Juszczyk.

Jego zdaniem dobrą praktyką jest także wcześniejsze poinformowanie kontrahentów, w jaki sposób będą odbierać e-faktury od 1 lutego 2026 r., w tym gdy po stronie nabywcy brak polskiego NIP.

– W pierwszej fazie, w mojej ocenie, przedsiębiorcy nadal będą przekazywać sobie faktury, a właściwie wizualizacje e-faktury – podsumowuje ekspert.

