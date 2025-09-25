Rewolucja w działalności nierejestrowanej. KSeF wymusza zmiany
Proste dorabianie stanie się trudniejsze – powodem KSeF
KSeF zmienia zasady gry w działalności nierejestrowanej. Proste dorabianie nie będzie już takie proste.

Działalność nierejestrowana to sposób na legalne dorabianie bez konieczności zakładania firmy, opłacania składek ZUS czy prowadzenia pełnej księgowości, pod warunkiem że przychody nie przekraczają ustalonego limitu.

– Dziś wynosi on 75 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, a od 2026 roku będzie to już 225 proc. kwartalnie. Oznacza to, że obecnie taką działalność możemy prowadzić, jeśli w miesiącu nasze przychody nie przekroczą 3 449,50 zł, a w 2026 roku, jeśli w kwartale nie przekroczą 10 813,50 zł. Teoretycznie daje to większą swobodę i pozwala większej liczbie osób korzystać z tej formy dorabiania – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

KSeF a działalność nierejestrowana

Jak zauważa ekspert, na horyzoncie pojawia się jednak rewolucja, która może zmienić atrakcyjność działalności nierejestrowanej. Chodzi oczywiście o Krajowy System e-Faktur (KSeF).

– Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych obejmie wszystkich podatników, także tych korzystających ze zwolnienia z VAT. Oznacza to, że nawet osoby prowadzące działalność nierejestrowaną będą musiały posiadać NIP, jeśli ich klienci, np. firmy, będą żądały faktury – tłumaczy Piotr Juszczyk.

KSeF zmienia reguły gry

Ekspert wskazuje, że dotychczas działalność nierejestrowana była wyjątkowo prosta – wystarczyło rozliczyć przychody raz w roku w zeznaniu PIT i nie było potrzeby posiadania NIP.

– KSeF zmienia te reguły gry. Aby wystawić fakturę w systemie, konieczne jest posługiwanie się numerem NIP, a więc osoby działające w tej formule będą zmuszone go uzyskać. Dodatkowo odbiór faktur kosztowych również będzie musiał odbywać się w KSeF, a te trafią tam już od lutego przyszłego roku – mówi ekspert.

Juszczyk: „To może być poważne utrudnienie”

Zdaniem specjalisty od podatków, osobom prowadzącym działalność nierejestrowaną nie będzie łatwo.

– To może być poważne utrudnienie, zwłaszcza jeśli mówimy o osobach przy prostych działalnościach, np. rękodzieła. Istotą działalności nierejestrowanej miała być prostota i brak biurokracji – mówi Juszczyk.

Wyjaśnia, że w praktyce, jeśli ktoś sprzedaje rękodzieło, świadczy drobne usługi czy udziela korepetycji, a klientem okaże się firma oczekująca faktury, konieczne będzie wejście do systemu KSeF, a więc także zdobycie NIP.

– Rewolucja związana z e-fakturami już w 2026 roku, ale dziś warto zastanowić się nad rozwiązaniami – zauważa ekspert.

