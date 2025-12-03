Podatkowy armagedon w 2026 r. Szykują się mocne podwyżki

Rok 2026 zapowiada podatkowy chaos. Początek grudnia, a wciąż nie wiadomo, jakie przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia, choć wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymaga uchwalenia zmian najpóźniej 30 listopada, jeśli mają obowiązywać od nowego roku.

Pakiet uszczelniający

Wciąż procedowany jest pakiet uszczelniający PIT i CIT, obejmujący m.in. zmianę ulgi mieszkaniowej, zasad sprzedaży samochodu poleasingowego bez podatku i ograniczenia ulgi IP BOX. Na etapie prac jest też nowelizacja ustawy o VAT, rozszerzająca solidarną odpowiedzialność nabywcy za zaległości sprzedawcy, także przy tzw. pustych fakturach w mechanizmie podzielonej płatności i usługach niematerialnych. Dopiero do komisji trafiły zmiany w Ordynacji podatkowej, a 27 listopada prezydent zawetował przepisy o opodatkowaniu fundacji rodzinnych i kryptoaktywów. Podatnicy na starcie 2026 r. będą więc musieli sprawdzać, które regulacje rzeczywiście weszły w życie.

Część ustaw jest uchwalona, ale jeszcze nie obowiązuje – dotyczy to m.in. podwyżek opłaty cukrowej i akcyzy, wyższego podatku od wygranych, a także innych projektów, w tym przepisów o przyspieszonej amortyzacji, rozliczaniu VAT od importu w deklaracji i zmian w JPK VAT powiązanych z KSeF.

Pewna jest natomiast cała grupa zmian już opublikowanych. Od lutego 2026 r. przedsiębiorcy będą odbierać e-faktury w Krajowym Systemie e-Faktur, a od kwietnia obowiązek ich wystawiania obejmie wszystkich, przy czym e-faktura w formacie XML stanie się podstawą rozliczeń. Od 1 stycznia 2026 r. rozszerzy się obowiązek raportowania JPK CIT na większość podatników przesyłających JPK V7M, a Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów będzie musiała być prowadzona wyłącznie elektronicznie.

Nowe limity

Istotne będą także nowe limity podatkowe dla samochodów, które zastąpią dotychczasowy próg 150 tys. zł i obejmą amortyzację oraz rozliczanie leasingu, najmu i dzierżawy, również przy ratach płaconych po 1 stycznia 2026 r. Ochrona praw nabytych obejmie tylko auta wprowadzone do ewidencji do końca 2025 r., a niższy kurs euro obniży inne limity podatkowe i może pozbawić część firm statusu małego podatnika z przysługującymi preferencjami. Od 2026 r. wzrośnie też limit zwolnienia z VAT do 240 tys. zł, a zmieni się limit działalności nierejestrowanej, ustalany kwartalnie na poziomie 225 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Rekordowe będą jednocześnie obciążenia dla biznesu i banków. Od 2026 r. stawka CIT dla sektora bankowego wzrośnie z 19 do 30 proc., a przedsiębiorców dotknie nowy model składki zdrowotnej: wraca minimalna podstawa, kończy się preferencja 75 proc. płacy minimalnej, a składka dzieli się na część liczona od płacy minimalnej i część od nadwyżki dochodu, bez prawa do odliczenia. „Duży ZUS” wzrośnie, a wyższa płaca minimalna podniesie maksymalne grzywny i mandaty skarbowe, kary PIP oraz sankcje za brak OC – do 1920, 4800 i 9610 zł w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu.

