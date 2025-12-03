RPP łamie schemat w grudniu. „To wyraźny sygnał dla rynku”

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc., w tym głównej stopy – referencyjnej – do 4 proc. w skali roku.

– Dzisiejsza obniżka stóp procentowych to decyzja zgodna z oczekiwaniami części rynku, bo inflacja ustabilizowała się w pobliżu celu NBP – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Obniżka stóp procentowych w grudniu?

Ekspert zwraca uwagę na nietypowy moment decyzji RPP.

– Zaskakuje jednak fakt, że RPP zdecydowała się na taki ruch w grudniu – miesiącu, w którym z zasady nie dokonuje się zmian parametrów polityki pieniężnej – zauważa Piotr Juszczyk.

Jego zdaniem obniżka stóp procentowych jasno pokazuje intencje Rady.

– To wyraźny sygnał, że Rada chce kontynuować cykl luzowania mimo końcówki roku. Obniżka przełoży się na dalsze zmniejszenie rat kredytów i poprawi płynność finansową wielu gospodarstw domowych i firm – mówi ekspert podatkowy.

Ile było obniżek stóp w 2025 r?

W ciągu 2025 roku RPP sześciokrotnie zdecydowała się na obniżki stóp procentowych. Oto jak kształtowała się główna stopa referencyjna:

8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,

3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,

4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,

8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.,

5 listopada – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,25 proc.,

3 grudnia – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,00 proc.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

