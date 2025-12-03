Jest decyzja w sprawie stóp procentowych. RPP znów zaskoczyła

Na decyzję RPP czekały miliony Polaków. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc., w tym głównej stopy – referencyjnej – do 4 proc. w skali roku – czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego (NBP).

To już szósta obniżka stóp procentowych w tym roku.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 4 grudnia 2025 r.

Poprzednia decyzja RPP – listopad 2025 r.

Warto przypomnieć, że na poprzednim posiedzeniu, które odbyło się w dniach 4–5 listopada 2025 r., Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc.:

stopa referencyjna 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,75 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,30 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,35 proc. w skali rocznej.

Ile było obniżek stóp w 2025 r?

W ciągu 2025 roku RPP sześciokrotnie zdecydowała się na obniżki stóp procentowych. Oto jak kształtowała się główna stopa referencyjna:

8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,

3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,

4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,

8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.,

5 listopada – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,25 proc.,

3 grudnia – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,00 proc.

