Deweloperzy zamrozili swoje cenniki? Pierwsze dane z listopada

– W listopadzie deweloperzy zamrozili swoje cenniki – stwierdzają eksperci portalu RynekPierwotny.pl.

Wskazują na to wstępne dane BIG DATA RynekPierwotny.pl, z których wynika, że w Warszawie średnia cena metra kwadratowego oferowanych przez nich mieszkań nieznacznie spadła, a w pozostałych metropoliach praktycznie się nie zmieniła.

– Wprawdzie w statystykach nie zobaczyliśmy spadków cen, ale to nie oznacza, że przecen nie było. Deweloperzy najczęściej kamuflują je za pomocą promocji. A szczególnie w listopadzie i grudniu wykorzystują oni do tego każdą okazję, a jedną z nich był Black Friday, żeby skusić nabywców – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Listopadowe ceny mieszkań

Jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, Warszawa była w listopadzie jedyną metropolią, w której średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1 proc. (do ok. 18,2 tys. zł/m kw.). Wynika to jednak najpewniej z faktu, że na rynku pojawiła się dość duża pula mieszkań z ceną poniżej 15 tys. zł/m kw.

W pozostałych metropoliach w tzw. wprowadzeniach dominował popularny segment rynku. Jedynie we Wrocławiu średnia cena metra kwadratowego mieszkań wprowadzonych do sprzedaży była wyższa od średniej (niespełna 15,3 tys. zł/m kw.). Mimo to utrzymała ona poziom z października. Podobnie było w Krakowie (ok. 16,7 tys. zł/m kw.), Trójmieście (ok. 17 tys. zł/m kw.), Łodzi (ok. 11,3 tys. zł/m kw.), Poznaniu (ok. 13,7 tys. zł/m kw.) i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/m kw.).

– Porównując średnie ceny metra kwadratowego nowych mieszkań z listopada tego roku i analogicznego okresu roku ubiegłego, warto odnotować, że był to kolejny miesiąc, w którym w Trójmieście wyraźnie stopniała różnica. Jeszcze we wrześniu tego roku wynosiła ona 11 proc., natomiast w listopadzie – 5 proc. – zauważa ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Łódź najbardziej stabilna cenowo

Zdaniem Marka Wielgo, po 11 miesiącach największe szanse na tytuł najbardziej stabilnej cenowo metropolii w 2025 r. zachowuje Łódź.

– W stolicy województwa łódzkiego średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań była w listopadzie o 1 proc. niższa niż rok temu. Na drugą pozycję awansowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (0 proc.), która zepchnęła Kraków (+1 proc.) na trzecią. We Wrocławiu zmiana średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy wynosiła w listopadzie 4 proc., a w Warszawie i Poznaniu – 3 proc. – wylicza ekspert.

