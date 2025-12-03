Ta grupa wciąż może starać się o 300 plus. Jest kluczowy warunek

W tym roku już po raz ósmy uruchomiono program „Dobry Start". Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ta grupa wciąż może się starać o 300 plus

Rodzice mieli czas na złożenie wniosku o środki na szkolną wyprawkę do końca listopada. To oznacza, że termin upłynął 30 listopada, a zatem w minioną niedzielę. Jeśli dokumenty zostały żłożone po tej dacie, wówczas 300 plus przepada. O świadczenie można starać się jedynie w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

– Z końcem listopada minął termin na złożenie wniosku o 300+, ale będziesz mógł ubiegać się o świadczenie z programu „Dobry Start”, gdy dziecko w wieku powyżej 20 lat otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innych przypadkach w tym roku szkolnym prawo do niego wygasło – informuje ZUS na platformie X.

Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS, profilu na PUE/e-ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Z danych przekazanych przez ZUS wynika, że w ramach tegorocznej edycji programu złożono blisko 3,3 mln wniosków na 4,8 mln dzieci.

Funkcjonujące od 2018 roku świadczenie do tej pory nie było waloryzowane. Z przeprowadzonego tuż przed startem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że prawie połowa Polaków (47,4 proc.) uważa, że 300 plus – tak jak dwa lata temu 500 plus – powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest niemal co trzeci respondent (32,3 proc.), a 20,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

