Nowa opcja dla oszczędzających już niebawem. Rząd zdradził plany

Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje plany na przyszły rok. Znalazło się wśród nich m.in. przygotowanie projektu ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI). To nowy instrument, który pozwoli inwestować w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

OKI jeszcze w 2026 r. Nowa opcja dla oszczędzających

Uruchomienie OKI ogłosił w sierpniu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas konferencji dotyczącej zmian w tzw. podatku Belki (zmiany w funkcjonującym od przeszło dwóch dekad podatku był jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej). Zgromadzone na koncie OKI aktywa w wysokości do 100 tys. zł nie zostaną objęte podatkiem Belki, który wynosi 19 proc. od zysku. Dla środków powyżej tej kwoty obowiązywać będzie podatek od aktywów w wysokości od 0,8 proc. do 0,9 proc. wartości inwestycji.

– Proponujemy osobiste konto inwestycyjne. 100 tys. zł inwestycji bez podatku. Konto, które zapewni polskim gospodarstwom domowym możliwość efektywnego oszczędzania, efektywnego inwestowania bez podatku, bez podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 000 zł – mówił w sierpniu szef resortu finansów i gospodarki.

Zasadę działania OKI Domański wyjaśniał na konkretnym przykładzie. – W przypadku inwestycji sięgającej 50 tys. zł i przy stopie zwrotu na poziomie 5 proc. obecnie podatek od zysków kapitałowych wyniósłby 475 zł. W przypadku skorzystania z konta OKI ten podatek wyniesie zero – tłumaczył minister finansów i gospodarki.

Koncepcja OKI opiera się na szwedzkim systemie ISK (Investeringssparkonto), wprowadzonym w 2012 roku, z którego korzysta ok. 4 mln obywateli (40 proc. dorosłej populacji Szwecji).

Z zapowiedzi resortu finansów wynika, że OKI mogłyby zostać wprowadzone połowie przyszłego roku. Ministerstwo szacuje, że w ciągu trzech lat Polacy włożą na nowe konta ok. 100 mld zł.

