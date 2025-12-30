Historyczne wsparcie dla atomu. Polska inwestycja przyspiesza

Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały, że we wtorek trafiły do nich obligacje skarbowe o wartości 4,6 mld zł. Środki te posłużą do sfinansowania kolejnego etapu działań przygotowawczych związanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jak podkreśla spółka, przekazane obligacje stanowią część rządowego programu dokapitalizowania PEJ, którego całkowita wartość ma wynieść 60 mld zł. Możliwość udzielenia tego wsparcia pojawiła się po pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej na początku grudnia, zatwierdzającej pomoc publiczną dla projektu.

Maksymalna kwota

Spółka zaznaczyła, że nominalna wartość przekazanych obligacji odpowiada maksymalnej kwocie wsparcia przewidzianej na 2025 r. Zostało to ujęte w harmonogramie nowelizacji ustawy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji w obiekty energetyki jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej.

Otrzymane finansowanie zapewni stabilność prac prowadzonych w ramach projektu. PEJ wskazują, że środki umożliwią kontynuację prac projektowych i inżynieryjnych realizowanych na podstawie rozszerzonej umowy EDA (Engineering Development Agreement), a także kontynuację działań przygotowawczych oraz prac nad infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną przed rozpoczęciem budowy.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna przypomniał, że decyzja KE w sprawie pomocy publicznej była jednym z najważniejszych etapów decydujących o dalszym postępie inwestycji. Dzięki niej możliwe stało się zwiększenie kapitału zakładowego PEJ, co z kolei pozwoliło rozpocząć kolejny etap projektu. Jak dodał, działania podjęte wspólnie z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Gospodarki umożliwiły sfinalizowanie tych decyzji jeszcze przed końcem roku.

Polska elektrownia

Polskie Elektrownie Jądrowe, w całości należące do Skarbu Państwa, pełnią rolę inwestora i przyszłego operatora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Obiekt powstaje na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo–Kopalino, i będzie oparty na trzech blokach w technologii AP1000 dostarczanych przez Westinghouse. Łączna moc elektrowni ma wynieść 3750 MW, a generalnym wykonawcą jest konsorcjum Westinghouse–Bechtel.

Według harmonogramu pierwszy tzw. beton jądrowy zostanie wylany w 2028 r., natomiast komercyjne uruchomienie pierwszego bloku przewidziano na 2036 r. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego Polski i wpisuje się w plany transformacji energetycznej kraju.

