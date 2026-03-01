Wojna MON-u z MSZ-em, dzieci w armii Putina i 10 pytań o KSeF. Nowy „Wprost”

„Wojna MON-u z MSZ-em”. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że szef MSZ-u Radosław Sikorski psuje jego dobre relacje z Amerykanami. W lutowym sondażu CBOS-u wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi ufa 45 proc. Polaków. Wyprzedza go tylko prezydent Karol Nawrocki. Zatem jest o co walczyć – analizuje Eliza Olczyk.

„Dziecięca armia Putina”. Putinowski reżim doskonale rozumie, że indoktrynacja rozpoczęta odpowiednio wcześnie, zostaje z człowiekiem na zawsze. Szczególnie gdy przybiera charakter militarny – pisze Daria Szymańska.

„10 pytań o KSeF”. Kto będzie oglądać faktury polskich przedsiębiorców, gdzie będą przechowywane takie dane i czy administracja będzie mogła wyłączyć dostęp do KSeF? Resort Andrzeja Domańskiego odpowiada na pytania o nowy system.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Pierwsza dama też ma prawa”. – Jak mówi powiedzenie: „jest specjalne miejsce w piekle dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet” – komentuje dyskusję wokół Marty Nawrockiej Anna Maria Żukowska w wywiadzie Magdaleny Frindt i Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Nie widzę koalicji z Braunem”. – Donaldowi Tuskowi bardzo zależy, aby rosło poparcie dla Grzegorza Brauna kosztem PiS-u – tłumaczy w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości.

„Ludzkie odruchy”. Tego samego dnia Donald Tusk i Jacek Nizinkiewicz (dziennikarz) wywołali, jak to się współcześnie mawia, „falę komentarzy” w internecie. Zastanawiająco różnych – pisze Jan Wróbel.

„Pogoda dla wytrwałych”. – To zawód unikatowy, wykonuje go sto osób. Taka grupa zawodowa to wręcz rodzina synoptyczna – opowiada Magdalenie Frindt dr Grzegorz Duniec z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju.

„Szkolna alternatywa”. Coraz więcej rodzin wybiera edukację realizowaną poza szkołą stacjonarną. Problem w tym, że bardzo różne modele kształcenia zaczynają być opisywane jednym pojęciem. Wojciech Bachalski robi porządek z edukacją domową.

„Mieszkanie minus”. Ruszyło już pierwsze śledztwo i niewykluczone, że będą kolejne. Rozgoryczeni mieszkańcy mówią, że „Mieszkanie Plus” miało być wybawieniem, ale jest utrapieniem. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Z pieniędzmi w chmurach”. 170 metrów, 260 metrów, prywatne kina i lobby jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Po latach ostrożności deweloperzy znów pną się w górę – pisze Jerzy Wysocki.

„Psy wojny”. Coś, co kiedyś było wyszydzane jako anachroniczne wymachiwanie szabelką, dziś stało się w polityce światowej jazdą obowiązkową. Jakub Mielnik rozważa, dlaczego światowi przywódcy zaczęli wzorować się na Zełenskim.

„Nowe fundamenty Europy”. – Putin szczerze wierzy w zmierzch Zachodu i czeka, aż Unia i NATO się rozpadną, a potęga Chin wzrośnie – analizuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej politolog Nedim Useinow.

„Stany kontra NATO”. – Mentalnie wielu polityków Partii Republikańskiej znajduje się już poza NATO – ostrzega Marek Magierowski, były ambasador RP w USA, w rozmowie z Martą Roels.

„Igrzyska nadziei”. Niektórzy wierzyli, że ZIO 2026 mogą być dla reprezentacji Polski najgorszymi w XXI wieku. Okazało się jednak, że ostateczny scenariusz był... wprost odwrotny! – podsumowuje Maciej Piasecki.

