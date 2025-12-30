Komórki lokatorskie to prawdziwy hit. Znikają w mgnieniu oka

Od 4 do 6 tysięcy złotych – tyle przeciętnie trzeba zapłacić za 1 mkw. komórki lokatorskiej na nowym osiedlu deweloperskim. Jak podaje portal RynekPierwotny.pl, komórek zazwyczaj nie wystarcza dla wszystkich właścicieli mieszkań, a dla chętnych obowiązuje prosta zasada: im szybciej, tym lepiej.

Komórka lokatorska, czyli co?

Komórki lokatorskie to nie piwnice. Od tych ostatnich różnią się pod wieloma względami. Tradycyjne piwnice w starszym budownictwie znajdują się zwykle pod ziemią, bardzo często są wilgotne, ciemne i pozbawione zabezpieczeń antywłamaniowych. Zazwyczaj mają zbite z desek drzwi i najprościej wykończone ściany – nieotynkowane cegły lub bloczki.

– Współczesne komórki lokatorskie oferują znacznie wyższy standard i komfort użytkowania niż tradycyjne piwnice w blokach z wielkiej płyty. Są to przede wszystkim pomieszczenia suche, oświetlone, wentylowane, zabezpieczone metalowymi drzwiami antywłamaniowymi, z wygodnym wejściem na tym samym piętrze co mieszkanie lub z poziomu windy, w garażach podziemnych czy na parterze – wyjaśnia Marcin Moneta, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Piwnice to inna bajka

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl podkreślają, że piwnice w budynkach z rynku wtórnego są zazwyczaj większe niż komórki lokatorskie na nowych osiedlach.

– Mają około 4 do – 6 mkw. To o 2 do 3 mkw. więcej niż w przypadku przeciętnej wielkości komórek. Druga i ostatnia przewaga piwnic nad komórkami jest natomiast taka, że ich liczba w blokach z wielkiej płyty odpowiada dokładnie liczbie mieszkań w budynku – wyjaśnia Marcin Moneta.

Jak zauważa, w budownictwie deweloperskim takiego komfortu już nie ma, ponieważ liczba komórek zazwyczaj jest znacznie mniejsza od liczby mieszkań.

Czytaj też:

Kawalerki rosną w metraż. Klitek nikt już nie chce

Jaki jest ich status prawny?

Komórka lokatorska jest pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego, a jej status prawny jest tożsamy z mieszkaniem, co oznacza, że nie można jej sprzedać samodzielnie.

– Piwnica jest zazwyczaj częścią wspólną nieruchomości, do której właściciel mieszkania ma jedynie prawo wyłącznego użytkowania. W obu przypadkach (komórka i piwnica), są one wpisane do tej samej księgi wieczystej co lokal mieszkalny, a ich sprzedaż jest możliwa jedynie razem z mieszkaniem lub za zgodą wspólnoty mieszkaniowej – tłumaczy Moneta.

Czytaj też:

Średnie „M” kurczą się. Ten metraż to teraz deweloperski hitCzytaj też:

Polska już nie taka zasiedziała. Zaskakujący lider