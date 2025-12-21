Średnie „M” kurczą się. Ten metraż to teraz deweloperski hit

Przeciętne nowe „M” oferowane na największych rynkach liczy sobie obecnie około 53 m kw.. Warto sprawdzić, czy kiedyś analogiczny wynik był wyższy.

Niedawno eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracali uwagę, że średnia powierzchnia kupowanych nowych mieszkań, w zależności od liczby pokoi, nie zmieniała się znacząco w ciągu ostatniego roku:

– Przykładowo, typowa kawalerka kupowana od dewelopera na największych rynkach, w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczyła sobie 30–33 m kw., a mieszkanie dwupokojowe – od 41 do 43 m kw.Inną kwestią jest średnia powierzchnia wszystkich lokali w ofercie, na którą wpływają m.in. zmiany udziału dostępnych mniejszych i większych mieszkań. Warto sprawdzić, ile wynosi obecnie przeciętny metraż oferowanych nowych lokali i jak zmieniał się on w ostatnich latach. Pomimo ogólnego trendu spadkowego, widzimy zróżnicowane zmiany dotyczące największych rynków deweloperskich – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Najmniejsze mieszkania tradycyjnie w Łodzi?

Już w poprzedniej dekadzie dane RynekPierwotny.pl wskazywały, że spośród największych miast Łódź wyróżniała się mieszkaniami mniejszymi od średniej. Sprawdźmy, czy ta zależność utrzymuje się nadal.

Statystyki BIG DATA RynekPierwotny.pl z listopada 2025 r. pokazują średnią powierzchnię użytkową dostępnych mieszkań deweloperskich:

Warszawa – 54,2 m kw.

Kraków – 53,2 m kw.

Łódź – 50,1 m kw.

Wrocław – 51,8 m kw.

Poznań – 53,4 m kw.

Trójmiasto – 53,5 m kw.

Katowice i inne miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 54,3 m kw.

Szczecin – 49,1 m kw.

Bydgoszcz – 53,3 m kw.

Lublin – 50,9 m kw.

Białystok – 49,7 m kw.

Kielce – 47,7 m kw.

Rzeszów – 55,6 m kw.

Olsztyn – 52,7 m kw.

– Jak widać, długookresowa specyfika łódzkiego rynku jest nadal widoczna, choć po uwzględnieniu większej grupy miast nowe mieszkania w Łodzi wcale nie są najmniejsze (patrz: Kielce, Białystok, Szczecin). Pozytywnie zaskakuje Rzeszów, a jego wynik nie jest krótkookresową anomalią spowodowaną np. szybką wyprzedażą najmniejszych mieszkań z oferty – komentuje Andrzej Prajsnar.

Czytaj też:

Mieszkania w byłym NRD prawie za darmo? Ceny niższe niż na polskiej prowincji

Różne ścieżki zmian na poszczególnych rynkach

Eksperci RynekPierwotny.pl analizowali zmiany średniej powierzchni nowych mieszkań oferowanych przez deweloperów w siedmiu dużych miastach (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Katowice/GZM) w okresie od maja 2020 r. do listopada 2025 r.

– Pomimo ogólnego trendu spadkowego, różne miasta wykazują odmienne ścieżki zmian. Przykładowo, Łódź pokazuje dość regularny spadek średniego metrażu, podczas gdy we Wrocławiu mieszkania oferowane pod koniec listopada 2025 r. były nawet nieco większe niż pięć lat wcześniej, co stanowi wyjątek – zauważa Prajsnar.

Czytaj też:

Luksus made in Poland. Jakie mieszkania kupują najbogatsi?

Oferta deweloperów coraz bardziej wyrównana

Obecnie mieszkania z największych rynków są bardziej zbliżone metrażowo niż kilka lat temu.

– Zmniejszyły się różnice pomiędzy średnią powierzchnią oferowanych lokali mieszkalnych. Mogło to wynikać ze stopniowego zacierania się różnic między lokalnymi preferencjami. Oczywiście należy pamiętać, że preferencje te często są wymuszone ograniczeniami finansowymi – podkreśla Prajsnar.

Eksperci zaznaczają jednak, że dwa miasta z identyczną średnią powierzchnią (np. 53 m kw.) mogą mieć różny udział mieszkań w poszczególnych przedziałach metrażowych (np. do 30 m kw., 31–40 m kw., 41–50 m kw.). Średnia stanowi więc daleko idące uogólnienie, które nie oddaje pełnej struktury oferty.

Czytaj też:

Kawalerki rosną w metraż. Klitek nikt już nie chceCzytaj też:

Rynek wtórny wyraźnie hamuje. Te miasta są odporne na spadki.