Luksus made in Poland. Jakie mieszkania kupują najbogatsi?

Polski rynek nieruchomości premium i top-tier luxury dojrzewa w szybkim tempie, odpowiadając na potrzeby coraz bardziej wymagających klientów. Dla osób poszukujących mieszkań czy domów w tym segmencie kluczowe znaczenie ma nie tylko cena, ale także unikalność projektu, obejmująca lokalizację, wyjątkową architekturę, design wnętrz, części wspólne. Liczą się również nowoczesne technologie.

– Realizując inwestycje w największych polskich miastach obserwujemy te zmiany zarówno z perspektywy praktyka, jak i partnera klientów – mówi Bartosz Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu EKOPARK.

Czym jest mieszkaniowy luksus w polskim wydaniu?

Zdaniem eksperta rodzimy rynek jest dość specyficzny, z wyraźnym podziałem między projektami o wysokim standardzie a tymi najbardziej ekskluzywnymi i unikatowymi.

– Inwestycje premium wyróżniają się doskonałą lokalizacją, wysokiej jakości wykończeniem i udogodnieniami zwiększającymi komfort życia, takimi jak siłownia, coworking, sale kinowe, recepcja, zielone tarasy czy strefy wellness. Segment luxury to natomiast projekty limitowane, unikatowe, często w lokalizacjach nie do odtworzenia, kameralne, z ikoniczną architekturą, przemyślanym designem, elementami sztuki oraz z udogodnieniami i opieką concierge odpowiadającymi najwyższym standardom luksusu. W Polsce do tego poziomu najbardziej zbliża się dziś Warszawa, gdzie powstają inwestycje spełniające międzynarodowe kryteria luksusu – wyjaśnia Bartosz Dąbrowski.

Podkreśla, że dla klientów high-end najważniejsza jest lokalizacja, ale równie istotne jest doświadczenie dewelopera i możliwość zaoferowania unikalnego doświadczenia przestrzeni, która wyróżnia się charakterem, stylem i dbałością o detale, a także odpowiada indywidualnym potrzebom mieszkańca.

– Co ważne, to klienci, nie deweloperzy, coraz częściej definiują granicę między premium a segmentem popularnym. Dla nabywców premium lokalizacja jest pierwszym i kluczowym filtrem. Dopiero później oceniają standard czy zakres udogodnień. Dlatego nadużywanie słowa „premium” przez część rynku powoduje rosnącą ostrożność klientów, którzy coraz mocniej kierują się doświadczeniem dewelopera i jego wcześniejszymi realizacjami – stwierdza ekspert EKOPARK.

Kto w Polsce kupuje nieruchomości premium?

Jaki jest zatem profil rodzimego nabywcy segmentu premium? Zdaniem eksperta – wyjątkowo spójny.

– W Polsce wciąż dominują przedsiębiorcy, menedżerowie i inwestorzy szukający stabilnej lokaty kapitału. Obok nich pojawia się jednak nowa grupa – osoby z branż kreatywnych, technologicznych i medialnych, dla których ważna jest estetyka projektu i unikatowy charakter przestrzeni – mówi Dąbrowski.

Zauważa, że z kolei w Krakowie silna jest też grupa kupujących z zagranicy, doceniających klimat miasta, historyczną zabudowę i stabilność rynku.

– W praktyce ci klienci szukają czegoś więcej niż standard – chcą doświadczenia, które wyróżnia daną nieruchomość na tle całego rynku high-end – wskazuje ekspert.

Czytaj też:

Tanie mieszkania w najdroższych miastach Polski? Wiemy, gdzie są

Najbardziej pożądane lokalizacje w Polsce

Rozwój rynku nieruchomości premium w największych polskich aglomeracjach przekłada się na rosnące zainteresowanie konkretnymi lokalizacjami, które łączą prestiż, wyjątkowy charakter i atrakcyjne otoczenie. W topowych miastach klienci kierują się trendami zarówno związanymi z miejskim stylem życia, jak i z dostępem do natury czy widokami.

– W Warszawie najbardziej pożądane adresy znajdują się na Śródmieściu, Mokotowie, Powiślu i Żoliborzu, gdzie lokalizacja w centrum lub prestiżowych dzielnicach, w połączeniu z wysokiej klasy architekturą i luksusowymi udogodnieniami, przyciąga klientów z międzynarodowego biznesu – stwierdza Dąbrowski.

W Krakowie uwagę nabywców przyciągają historyczne dzielnice, takie jak Stare Miasto oraz Kazimierz, z bliskością najważniejszych zabytków.

– Decyduje o tym niepowtarzalny klimat i styl życia, którego nie sposób odtworzyć w innych częściach miasta – dodaje ekspert.

W Gdańsku topowe adresy to Stare Miasto i Wyspa Spichrzów z widokami na Motławę, a także nadmorskie dzielnice, takie jak Jelitkowo i Brzeźno, które oferują bliskość plaży i panoramy morza, co podkreśla atrakcyjność tego rynku premium w skali kraju.

Poza wielkimi miastami w segmencie luxury rosną lokalizacje kojarzone z rekreacją i naturą. Na Wybrzeżu w sezonie i poza nim cenione są wille i apartamenty w nadmorskich kurortach, a na południu Polski liczy się przede wszystkim Zakopane.

Czytaj też:

Grunty inwestycyjne na wagę złota. Tam warto lokować kapitałCzytaj też:

Przedmieścia w natarciu. „Prestiż przegrywa z rozsądkiem”