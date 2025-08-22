Nowa definicja luksusu. Oto dlaczego mieszkanie staje się „premium”

Definicja mieszkaniowego luksusu nie jest jednoznaczna. Nieruchomości premium to nie tylko najwyższa cena, ale także wyjątkowa lokalizacja, unikalna architektura, ponadstandardowa jakość wykończenia i poczucie prywatności. To segment rynku, który odpowiada na potrzeby najbardziej wymagających klientów, poszukujących nie tylko metrażu, lecz także stylu życia.

– Rynek nieruchomości premium rządzi się własnymi zasadami. Tu cena przestaje być głównym kryterium, a prawdziwą wartość definiują elementy, których nie da się skopiować ani powtórzyć. Premium to przede wszystkim lokalizacja – unikalna, prestiżowa, często historyczna, której dostępność jest coraz bardziej ograniczona – zauważa w rozmowie z „Wprost” Bartosz Dąbrowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu EKOPARK.

Od lokalizacji po design – klucz do segmentu nieruchomości premium

Zdaniem eksperta luksus zaczyna się tam, gdzie standardowe rozwiązania przestają wystarczać, a każdy detal inwestycji ma znaczenie.

– W segmencie luksusowym ogromne znaczenie mają również design i części wspólne – nie są już tylko funkcjonalnym dodatkiem, ale starannie zaprojektowaną przestrzenią, która podnosi komfort życia mieszkańców, buduje społeczność i daje poczucie wyjątkowości. Premium to także widok, który staje się integralną częścią codzienności. To właśnie panorama, którą można podziwiać z własnego apartamentu, nadaje inwestycji charakter i tworzy emocje, których nie zastąpi żaden inny element – tłumaczy Bartosz Dąbrowski.

Ekspert dodaje, że rynek szybko pokazuje, które projekty rzeczywiście zasługują na miano premium.

– Na rynku, gdzie tego rodzaju atuty stają się coraz rzadsze, prawdziwą wartość zyskują projekty łączące wszystkie te cechy. Przykładem jest krakowska inwestycja The View – jeden z ostatnich adresów w centrum miasta, skąd rozpościera się bezpośredni widok na Wawel i Wisłę. Połączenie niepowtarzalnej lokalizacji, dopracowanego designu i przestrzeni wspólnych stworzonych z myślą o mieszkańcach sprawia, że w pełni odpowiada ona definicji rynku premium, a jego wyjątkowość gwarantuje rosnącą wartość w czasie – zauważa Dąbrowski.

Gdzie sprzedaje się deweloperski luksus?

Analiza rynku przeprowadzona przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl pokazuje, że o prawdziwym segmencie premium możemy mówić w przypadku mieszkań, których cena przekracza dwukrotność średniej rynkowej. To właśnie one wyznaczają granice luksusu – zarówno pod względem wartości, jak i prestiżu.

Z danych z lat 2022–2025 wynika, że udział takich lokali w sprzedaży nowych mieszkań jest bardzo zróżnicowany. Najmniej widoczny jest w Bydgoszczy (0,01 proc.), Lublinie (0,02 proc.) czy Katowicach (0,09 proc.), a nieco większy w Krakowie (0,43 proc.), Wrocławiu (0,47 proc.) i Warszawie (0,56 proc.). Największe zaskoczenie to jednak Gdańsk, który z wynikiem ponad 1 proc. średnio, a wiosną 2025 roku nawet 3 proc., zdecydowanie zdystansował inne metropolie.

– Jeżeli ktoś oczekiwał, że Warszawa na pewno osiągnie najwyższy wynik, to może czuć się zaskoczony. Jak bowiem widać, zdecydowanym liderem jest Gdańsk, który poza Warszawą mocno wyprzedził chociażby Kraków i Wrocław – zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

