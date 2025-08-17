Prawie jak w Hiszpanii? Polskie miasta pełne słońca i tanich mieszkań

Mieszkanie w południowej Europie? Tak, na przykład Andaluzja dla wielbicieli hiszpańskich tapas i architektury, Costa del Sol dla fanów morskiej bryzy albo Algarve w Portugalii dla miłośników złotych plaż i spokojnych kurortów – urzekają klimatem, ale i odstraszają cenami. Prezentowane niedawno dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaskakują – okazuje się, że i w Polsce są miejsca kuszące liczbą słonecznych dni i korzystnym klimatem. Eksperci portalu GetHome.pl wskazują lokalizacje, w których słoneczne dni idą w parze z przystępnymi cenami nieruchomości.

– Kto z nas nie chciałby codziennie budzić się przy promieniach światła wpadających przez okno i przez większą część roku cieszyć się pogodą idealną na spacer lub kawę na tarasie? Okazuje się, że są w Polsce miejsca, które pod względem nasłonecznienia niewiele ustępują niektórym popularnym destynacjom na południu Europy – mówi Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.

Najbardziej słoneczne miasta w Polsce

W hiszpańskich kurortach średnia miesięczna liczba godzin słonecznych sięga nawet 280–300. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Choć słońca jest tu mniej, nie jest to wcale sytuacja beznadziejna – a z roku na rok liczba słonecznych dni rośnie. Dane z ostatniej dekady, zbierane przez stacje badawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pokazują, że niektóre polskie miasta mogą pochwalić się imponującymi wynikami.

Racibórz – średnio 178 godzin słońca miesięcznie, a jesienią aż 177 godzin! Jelenia Góra, Legnica, Wrocław, Elbląg, Gdańsk i Zielona Góra – co najmniej 170 godzin słonecznych w ciągu miesiąca. Łeba, Ustka, Hel – prawdziwe królowe polskiego lata, latem przekraczają nawet 270 godzin słońca w miesiącu.

– Co ciekawe, Jelenia Góra, położona w kotlinie inwersyjnej, wyróżnia się dużą liczbą słonecznych dni w miesiącach zimowych. IMGW odnotował tam średnio 90 godzin słońca – to absolutny rekord na tle kraju. Zaskakuje też Gdańsk, który pod względem nasłonecznienia nie ustępuje wielu południowym stolicom Europy i wyprzedza m.in. Mediolan i Budapeszt – zauważa Marek Wielgo.

Najbardziej ponure miasta w Polsce

Z drugiej strony naszej analizy znajdują się miasta, w których słońca jest zdecydowanie mniej. Suwałki, Płock, Zakopane, Białystok i Warszawa w ciągu ostatniej dekady notowały średnio poniżej 150 godzin słonecznych miesięcznie. Zwłaszcza w sezonie zimowym oznaczało to dominację pochmurnych i krótkich dni, co wpływa na ogólne odczucie klimatu w tych lokalizacjach.

Ile kosztuje metr słońca w Hiszpanii?

Prawdziwą mekką dla osób spragnionych słonecznego klimatu jest oczywiście wspomniana wcześniej Hiszpania

– Hiszpański rynek kusi atrakcyjnymi cenami mieszkań. W portalu RynekPierwotny.pl można znaleźć w ofercie deweloperów w Alicante mieszkania w cenie ok. 3 tys. euro za metr kwadratowy, czyli niespełna 13 tys. zł. Przy czym słońce świecie tam przeciętnie przez 283 godziny średnio w miesiącu. Oznacza to, że „godzina słońca” kosztuje tam średnio niespełna 46 zł – wylicza Marek Wielgo.

Ile kosztuje metr słońca w Polsce?

Zdaniem eksperta w Polsce o taki stosunek słońca do ceny mieszkań jest bardzo trudno.

– W kurortach nad morzem ceny mieszkań oferowanych przez deweloperów mogą dosłownie zwalać z nóg. Np. w Helu średnia cena metra kwadratowego sięga 22,7 tys. zł (ponad 130 zł za „godzinę słońca” miesięcznie!), w Gdańsku – przekracza 17,6 tys. zł, a w Łebie i Ustce – ok. 14 tys. zł – wskazuje Wielgo.

Jak zauważa na rynku wtórnym może być taniej, ale i tak wciąż bardzo drogo.

– Okazuje się jednak, że najbardziej nasłonecznione lokalizacje nie zawsze są najdroższe. Przykładami są Racibórz, Elbląg, Legnica, Jelenia Góra i Zielona Góra – wylicza ekspert.

Prawie jak w Hiszpani – trzy najlepsze polskie lokalizacje

Liderem jest Racibórz – to tutaj stosunek liczby godzin słonecznych do średniej ceny metra kwadratowego wypada najlepiej i wynosi obecnie 42 zł. Wynika to przede wszystkim z korzystnych cen mieszkań oferowanych przez deweloperów, które średnio kształtują się na poziomie około 7,5 tys. zł za metr kwadratowy.

– Racibórz to śląskie miasto o długiej historii, położone blisko Czech. W pobliżu są piękne Lasy Rudzkie. Ale przede wszystkim jest to miejsce, w którym – dzięki specyficznemu położeniu – słońce świeci częściej niż w wielu innych zakątkach Polski. To może być ważnym argumentem dla tych, którzy szukają miejsca na drugi dom lub po prostu słoneczne miejsce do życia – mówi Marek Wielgo.

Na drugim miejscu w naszym zestawieniu uplasował się Elbląg, który zawdzięcza wysoką pozycję przede wszystkim przystępnym cenom nowych mieszkań. Według danych BIG DATA RynekPierwotny.pl średnia cena metra kwadratowego wynosi tam niespełna 8,7 tys. zł. Za tę kwotę nabywca może cieszyć się średnio 172 godzinami słonecznymi w miesiącu, co oznacza koszt jednej godziny słońca na poziomie około 50 zł. Na podium jest też Jelenia Góra, gdzie średnia cena mieszkań w nowym budownictwie wynosi 9,8 tys. zł za metr kwadratowy, czyli 56 zł w przeliczeniu na godzinę słońca średnio w miesiącu.

–Jak widać, nie trzeba mieć milionów, żeby cieszyć się słońcem. A to tylko niektóre z lokalizacji w naszym kraju, które już teraz oferują przez znaczną część roku piękną pogodę – podsumowuje ekspert portalu GetHome.pl

