Coraz więcej luksusu w Warszawie. Czy stolica dogania Paryż i Londyn?

Warszawa powoli dołącza do grona europejskich stolic, w których luksusowe nieruchomości stają się coraz bardziej zauważalnym elementem rynku. Jak wynika z raportu Henley & Partners, Polska – z Warszawą na czele – należy dziś do najszybciej rozwijających się rynków klientów premium na świecie.

W ciągu ostatniej dekady liczba osób zamożnych w kraju wzrosła aż o 83 proc. To sprawia, że stolica staje się coraz istotniejszym punktem na mapie europejskiego luksusu, przyciągając zarówno uwagę inwestorów, jak i osób szukających prestiżowych adresów.

Lokalny kapitał siłą warszawskiego rynku luksusowych nieruchomości

Eksperci CBRE podkreślają, że rynek luksusowych nieruchomości w Warszawie napędzany jest głównie przez lokalnych przedsiębiorców i osoby zamożne. To odróżnia stolicę od takich metropolii, jak Londyn czy Paryż, gdzie dominującą rolę odgrywa międzynarodowy kapitał. Warszawa wciąż buduje swoją tożsamość w segmencie premium – brakuje tu jeszcze nieruchomości sygnowanych przez światowe marki czy trendu posiadania wielu prestiżowych rezydencji w różnych miastach świata. Pod tym względem stolica Polski znajduje się bliżej takich rynków jak, Praga czy Budapeszt, które rozwijają się w podobnym tempie i pozostają zdominowane przez lokalnych inwestorów.

Gdzie mieszka warszawski luksus?

Eksperci CBRE zwracają uwagę, że chociaż rynek wciąż się rozwija, w Warszawie już dziś można wskazać miejsca spełniające kryteria segmentu premium.

– W stolicy można już wskazać konkretne lokalizacje, które spełniają kryteria rynku premium. Śródmieście, okolice Łazienek Królewskich oraz najbardziej prestiżowe części Powiśla to miejsca, gdzie luksusowe inwestycje stają się coraz bardziej widoczne – mówi Katarzyna Borkowska, Head of Residential Sales and Letting, Signature Estates, CBRE.

Wskazuje, że ceny ofertowe w tych lokalizacjach mogą sięgać nawet powyżej 20 milionów złotych za największe lokale, a stawki za metr kwadratowy w jednostkowych przypadkach przekraczają 70–80 tysięcy złotych.

– Co istotne, w najbardziej eleganckich budynkach w Warszawie odnotowujemy nadal wiele transakcji, w których powierzchnia apartamentów jest znacznie mniejsza niż w analogicznych inwestycjach zagranicznych – często nie przekracza 50 m kw. – przy wysokiej cenie za metr kwadratowy. Ewidentny jest więc wzrost znaczenia klasy średniej, która jest w stanie zainwestować dużą sumę w nieduże mieszkanie – zauważa ekspertka.

Warszawa na drodze do prestiżu

Specjaliści CBRE zaznaczają, że choć Warszawa ma jeszcze długą drogę do tego, by dołączyć do światowych centrów luksusu, kierunek rozwoju jest wyraźny. Rosnąca liczba milionerów, aspiracje osób o wysokim statusie majątkowym oraz zmieniające się oczekiwania co do jakości życia sprawiają, że stolica Polski staje się coraz atrakcyjniejsza dla segmentu premium.

– Warszawa nie konkuruje jeszcze z Mediolanem czy Zurychem, ale buduje własną definicję luksusu – bardziej lokalną, świadomą i osadzoną w realiach dynamicznie rozwijającego się rynku – uważają eksperci z CBRE.

