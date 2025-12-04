Rynek wtórny wyraźnie hamuje. Te miasta są odporne na spadki.

Po październikowym ożywieniu, listopad przyniósł wyraźne ochłodzenie na rynku wtórnym. Kupujący ruszyli po promocyjne mieszkania od deweloperów, a sprzedaż używanych lokali spadła – z jednym ważnym wyjątkiem. W największych miastach sytuacja wyglądała zupełnie inaczej: oferta kurczyła się od miesięcy, co w kilku metropoliach doprowadziło nawet do wzrostu cen – wynika z analiz ekspertów portalu GetHome.pl.

– Rynki pierwotny i wtórny ostro rywalizują o kupujących. Wygląda na to, że w listopadzie znów górą byli deweloperzy. Zwykle w końcówce roku wykorzystują oni każdą okazję, a jedną z nich jest Black Friday, żeby skusić nabywców jakąś promocją – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Sprzedaż mieszkań używanych w dół

Według ekspertów portalu GetHome.pl w listopadzie chętnych na mieszkania z drugiej ręki było w całym kraju wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej. Z danych przeszukiwarki Adradar wynika, że z rynku wtórnego zniknęło 31 tys. unikalnych ofert sprzedaży, czyli aż o 11 proc. mniej niż w październiku. Gorszy wynik sprzedażowy w 2025 r. zanotowano jedynie w styczniu. Jednocześnie na rynek trafiło stosunkowo niewiele nowych ogłoszeń – tylko 29 tys. W efekcie na koniec listopada dostępnych było 147 tys. mieszkań, o 1 proc. mniej niż w październiku i o 7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Metropolie odporne na spadek popytu

Dane Adradar pokazują, że w Poznaniu listopad był drugim z rzędu miesiącem gwałtownego kurczenia się oferty – po spadku o 3 proc. w październiku, w listopadzie zmalała ona o kolejne 8 proc., do poziomu 3,6 tys. mieszkań.

– To sygnał, że popyt w metropoliach pozostaje silny mimo ogólnego spadku – komentuje ekspert portalu GetHome.pl.

Podobny trend obserwowano również w innych największych aglomeracjach. W listopadzie liczba dostępnych lokali zmniejszyła się:

o 4 proc. w Łodzi (do 5,3 tys.) i Katowicach (do 2,3 tys.),

o 3 proc. we Wrocławiu (do 8,9 tys.) i Krakowie (do 8,6 tys.),

o 1 proc. w Warszawie (do 17,5 tys.).

Ofert coraz mniej

Ekspert zwraca uwagę, że oferta mieszkań używanych w metropoliach maleje nieprzerwanie od kwietnia, gdy rozpoczął się cykl obniżek stóp procentowych poprawiających dostępność kredytów.

Od tego czasu rynek wtórny skurczył się:

w Krakowie – o 28 proc.,

w Warszawie – o 27 proc.,

w Poznaniu – o 25 proc.,

we Wrocławiu – o 24 proc.

– Równocześnie rosła podaż mieszkań na rynku pierwotnym. W największych miastach oferta urosła do rekordowych rozmiarów. W tej sytuacji sprzedający na rynku wtórnym nie mogli sobie pozwolić na podwyższanie cen. Wręcz przeciwnie – wielu zaczęło je obniżać już na etapie ofertowym – mówi Wielgo.

Listopadowe spadki i wzrosty

Z danych portalu GetHome.pl wynika, że w listopadzie średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego w czterech metropoliach były niższe niż przed rokiem:

w Krakowie – o 4 proc.,

w Warszawie – o 3 proc.,

we Wrocławiu – o 2 proc.,

w Poznaniu – o 1 proc.

Najwyższe wzrosty odnotowano natomiast w Trójmieście, gdzie metr kwadratowy był droższy o 4 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Podwyżki pojawiły się także w Łodzi (+3 proc.), pozostającej najtańszą metropolią, oraz w Katowicach (+1 proc.).

Listopad przyniósł stabilizację cen w Krakowie (ok. 16,9 tys. zł/m kw.) i Łodzi (ok. 8,8 tys. zł/m kw.). Spadki o około 1 proc. zanotowano natomiast w Warszawie (do 17,8 tys. zł/m kw.) i Katowicach (do 11,6 tys. zł/m kw.). Wzrosty o 1 proc. pojawiły się w:

Trójmieście – do ok. 16,4 tys. zł/m kw.,

Wrocławiu – do 14,2 tys. zł/m kw.,

Poznaniu – do ok. 11,8 tys. zł/m kw.

– We Wrocławiu przerwana została seria ośmiu miesięcy bez podwyżek, a w Poznaniu – trzech – zauważa ekspert portalu GetHome.pl.

