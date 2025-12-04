Od obrączek po chłodnicę samochodową. Co zostawiamy w taksówkach?

Zestaw noży, torba ze sztucznymi włosami i biało-złoty miecz z greckiej akademii sił powietrznych – to nie jest podręczny ekwipunek włamywacza, a najdziwniejsze zguby pozostawione w taksówkach. Bagaż pasażerów bywa naprawdę zaskakujący.

Freenow by Lyft podsumowało najciekawsze znaleziska z 2025 roku. Wśród telefonów, kluczy i portfeli trafiają się przedmioty, które pokazują, jak różnorodne i nieprzewidywalne jest życie miejskiego pasażera. Parafrazując słynny barejowski cytat z kultowego „Misia”: „Jest prawda czasów, w których jeździmy”.

Tempo życia a roztargnienie pasażerów

Z danych platformy wynika, że prawie 60 proc. użytkowników zamawia taksówkę pod presją czasu, a ponad połowa korzysta z niej w drodze na spotkania towarzyskie lub wieczorne wyjścia. Co drugi pasażer wybiera Freenow, aby dotrzeć na lotnisko lub dworzec, a niemal jedna czwarta korzysta z aplikacji kilka razy w tygodniu.

– Szybkie tempo życia potęguje ryzyko roztargnienia, mimo że pasażerowie doceniają bezpieczeństwo i krótki czas oczekiwania – komentuje platforma w komunikacie.

Co pasażerowie najczęściej gubią?

Jak podaje Freenow, wśród zgłoszeń dominują typowe przedmioty codziennego użytku:

telefony komórkowe – ok. 25 proc. wszystkich zgłoszeń,

sprzęt i gadżety elektroniczne, np. słuchawki, konsole – 8 proc.,

klucze i okulary – po 7 proc. zgłoszeń.

– Nie brakuje też zgub, które wydają się wręcz symboliczne. Aż sześciu pasażerów w Polsce zgłosiło w 2025 roku utratę obrączki, a pęki kluczy przypominają, że miejski dzień często kończy się powrotem do domu taksówką – podkreśla Freenow.

Najciekawsze zguby

Niektóre zguby z 2025 roku wywołują uśmiech i zdumienie. Oto lista najbardziej absurdalnych przedmiotów pozostawionych przez pasażerów Freenow:

pluszowy miś w stroju astronauty,

śruba od wózka inwalidzkiego,

chłodnica samochodowa,

klucze w kształcie pingwina,

kartka z życzeniami ślubnymi i pieniędzmi,

torba ze sztucznymi włosami,

zestaw noży,

aparat słuchowy,

umowa dzierżawy działki,

biało-złoty miecz z greckiej akademii sił powietrznych,

oparcie od skutera,

przenośny router wi-fi.

Czytaj też:

Prawo jazdy od 17 lat? Rewolucja w przepisach drogowych

Spadek liczby zgłoszeń

Dane Freenow pokazują jednak, że liczba zgubionych przedmiotów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o połowę, a telefony – czterokrotnie mniej niż w 2024 roku. Spadek ten platforma wiąże z wprowadzeniem automatycznych powiadomień push przypominających pasażerom o zabraniu rzeczy tuż przed zakończeniem kursu.

– To dowód na to, że innowacje w usługach mobilnych nie tylko poprawiają komfort, ale i ograniczają straty pasażerów – podsumowuje Freenow.

Czytaj też:

Ponad 23 mln euro w Eurojackpot. Tam padł szczęśliwy kuponCzytaj też:

Spór o niedzielny handel nabiera tempa. Ekspert podsuwa propozycję kompromisu