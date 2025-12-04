Od obrączek po chłodnicę samochodową. Co zostawiamy w taksówkach?

Zestaw noży, torba ze sztucznymi włosami i biało-złoty miecz z greckiej akademii sił powietrznych – to nie jest podręczny ekwipunek włamywacza, a najdziwniejsze zguby pozostawione w taksówkach. Bagaż pasażerów bywa naprawdę zaskakujący.
Freenow by Lyft podsumowało najciekawsze znaleziska z 2025 roku. Wśród telefonów, kluczy i portfeli trafiają się przedmioty, które pokazują, jak różnorodne i nieprzewidywalne jest życie miejskiego pasażera. Parafrazując słynny barejowski cytat z kultowego „Misia”: „Jest prawda czasów, w których jeździmy”.
Tempo życia a roztargnienie pasażerów
Z danych platformy wynika, że prawie 60 proc. użytkowników zamawia taksówkę pod presją czasu, a ponad połowa korzysta z niej w drodze na spotkania towarzyskie lub wieczorne wyjścia. Co drugi pasażer wybiera Freenow, aby dotrzeć na lotnisko lub dworzec, a niemal jedna czwarta korzysta z aplikacji kilka razy w tygodniu.
– Szybkie tempo życia potęguje ryzyko roztargnienia, mimo że pasażerowie doceniają bezpieczeństwo i krótki czas oczekiwania – komentuje platforma w komunikacie.
Co pasażerowie najczęściej gubią?
Jak podaje Freenow, wśród zgłoszeń dominują typowe przedmioty codziennego użytku:
- telefony komórkowe – ok. 25 proc. wszystkich zgłoszeń,
- sprzęt i gadżety elektroniczne, np. słuchawki, konsole – 8 proc.,
- klucze i okulary – po 7 proc. zgłoszeń.
– Nie brakuje też zgub, które wydają się wręcz symboliczne. Aż sześciu pasażerów w Polsce zgłosiło w 2025 roku utratę obrączki, a pęki kluczy przypominają, że miejski dzień często kończy się powrotem do domu taksówką – podkreśla Freenow.
Najciekawsze zguby
Niektóre zguby z 2025 roku wywołują uśmiech i zdumienie. Oto lista najbardziej absurdalnych przedmiotów pozostawionych przez pasażerów Freenow:
- pluszowy miś w stroju astronauty,
- śruba od wózka inwalidzkiego,
- chłodnica samochodowa,
- klucze w kształcie pingwina,
- kartka z życzeniami ślubnymi i pieniędzmi,
- torba ze sztucznymi włosami,
- zestaw noży,
- aparat słuchowy,
- umowa dzierżawy działki,
- biało-złoty miecz z greckiej akademii sił powietrznych,
- oparcie od skutera,
- przenośny router wi-fi.
Spadek liczby zgłoszeń
Dane Freenow pokazują jednak, że liczba zgubionych przedmiotów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o połowę, a telefony – czterokrotnie mniej niż w 2024 roku. Spadek ten platforma wiąże z wprowadzeniem automatycznych powiadomień push przypominających pasażerom o zabraniu rzeczy tuż przed zakończeniem kursu.
– To dowód na to, że innowacje w usługach mobilnych nie tylko poprawiają komfort, ale i ograniczają straty pasażerów – podsumowuje Freenow.
