Prawo jazdy od 17 lat? Rewolucja w przepisach drogowych

Rowerzystów, młodych kierowców i użytkowników hulajnóg czekają nowe przepisy. Projekt zakłada surowsze kary i kontrolę pojazdów elektrycznych.

Sejm pracuje nad zmianami w ustawie o ruchu drogowym, które wprowadzają szereg istotnych modyfikacji dla rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych i młodych kierowców. Najważniejsze z nich dotyczą obowiązku noszenia kasków, surowszych kar za przekroczenie prędkości oraz możliwości uzyskania prawa jazdy od 17. roku życia. Projekt nowelizacji ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

– Komisja Infrastruktury przyjęła moją poprawkę, podnoszącą z 10 do 13 lat wiek dziecka, które będzie mogło legalnie poruszać się po drodze publicznej – chodniku, jezdni lub ścieżce rowerowej – mówiła podczas sejmowej debaty, cytowana przez „Gazetę prawną”, posłanka Barbara Oliwiecka z Polski 2050.

Kask obowiązkowy tylko dla elektryków

Zgodnie z projektem obowiązek noszenia kasku dotyczyłby jedynie urządzeń z napędem elektrycznym, czyli hulajnóg i rowerów elektrycznych. Zwykłe rowery pozostaną wyłączone z tego obowiązku, choć zaleca się ich używanie dla bezpieczeństwa.

– Najwięcej emocji budzi kwestia obowiązku noszenia kasków przez użytkowników rowerów, hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego. Proponujemy, by z tego obowiązku wyłączyć pojazdy napędzane siłą mięśni, czyli zwykłe rowery – tłumaczyła posłanka Paulina Matysiak.

Dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia kask pozostanie obowiązkowy. W przypadku rowerów napędzanych siłą mięśni jego brak nie będzie karany, co wpisuje się w praktyki większości państw europejskich.

Prawo jazdy od 17 lat?

Nowelizacja wprowadza również możliwość ubiegania się o prawo jazdy kategorii B przez osoby, które skończyły 17 lat. Będzie ona obwarowana otrzymaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Co, istotne, takie prawo jazdy miałoby być wydawane na okres próbny. Dla tzw. młodych kierowców (czyli tych, którzy zaczynają od 17. roku życia) okres ten miałby trwać trzy lata, maksymalnie do ukończenia 20 lat.

Podczas okresu próbnego młodzi kierowcy nie będą mogli prowadzić po alkoholu, a osoby poniżej 18 lat jedynie w obecności doświadczonego kierowcy.

Projekt przewiduje także sankcje za wykroczenia w okresie próbnym: po dwóch naruszeniach okres zostaje wydłużony, a w razie kolejnych wykroczeń starosta może podjąć decyzję o cofnięciu prawa jazdy. Dzięki tym rozwiązaniom rowerzyści, użytkownicy hulajnóg i młodzi kierowcy mają zyskać większe bezpieczeństwo i wyraźne ramy prawne.

Piraci drogowi w końcu na cenzurowanym

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Stanisław Bukowiec, poinformował, że równolegle trwają prace w Nadzwyczajnej Komisji Kodyfikacyjnej nad ustawą o tzw. piratach drogowych. Nowe przepisy mają wprowadzić surowe kary za brawurową jazdę, nielegalne wyścigi, driftowanie oraz recydywę.

– Na przykład kierowca, który przekroczy prędkość na drodze ekspresowej o ponad 50 proc., czyli pojedzie 180 km/h przy dopuszczalnych 120 km/h, będzie odpowiadał karnie, a nie tylko mandatowo. W Polsce mamy ponad 200 tysięcy recydywistów, którzy prowadzą pojazdy mimo odebranych uprawnień. Dla nich również przewidziane są surowsze sankcje w projektach Ministerstwa Sprawiedliwości – wyjaśnił Bukowiec.

Wiceminister podkreślił także konieczność wprowadzenia blokad prędkości w hulajnogach i rowerach elektrycznych.

– To realne wyzwanie – jeszcze niedawno blokady były mechaniczne, dziś coraz częściej przyjmują formę elektroniczną. Dlatego w przygotowywanym projekcie ustawy o homologacji pojazdów planujemy zapisy umożliwiające kontrolę techniczną wszystkich pojazdów, w tym hulajnóg i rowerów elektrycznych. Transportowy Dozór Techniczny będzie odpowiedzialny za nadzór nad sprzedawcami i dystrybutorami, by urządzenia trafiające na polski rynek spełniały krajowe normy bezpieczeństwa – zaznaczył.

Bukowiec przypomniał również, że hulajnogi powinny poruszać się maksymalnie z prędkością 20 km/h, podczas gdy w praktyce często osiągają znacznie większe prędkości.

– Chcemy zwiększyć uprawnienia Policji i Straży Miejskich, aby mogły korzystać z urządzeń kontrolnych, np. hamowni, do badania tych pojazdów – dodał.

