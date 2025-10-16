Kursy walut 16 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Na rynku walutowym w czwartek obserwujemy niewielkie wahania głównych walut w stosunku do złotego. Po środowym umocnieniu dolar oddaje część zysków. Euro również traci, podczas gdy frank szwajcarski i funt szterling zyskują. Brytyjska waluta jest dziś królem dnia – z najwyższym wzrostem.

Rynek walut – analiza dnia (16 października 2025)

Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6467 zł, czyli mniej niż wczoraj (3,6585 zł). Amerykańska waluta wykazuje niewielki spadek wobec złotego, kontynuując trend lekkiego osłabienia w tym tygodniu.

Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2517 zł, wobec 4,2556 zł wczoraj. Kurs wspólnej waluty spada nieznacznie, pozostając w granicach stabilnego poziomu tygodniowego.

Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5781 zł, wobec 4,5739 zł wczoraj. Wartość franka notuje niewielki wzrost, utrzymując się w pobliżu tygodniowych szczytów.

Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9005 zł, czyli więcej niż wczoraj (4,8820 zł). Kurs brytyjskiej waluty rośnie, osiągając najwyższy poziom w tym tygodniu, ale pozostaje poniżej granicy 5 zł.

Jakie są dziś kursy walut?

Kursy walut – czwartek, 16 października

dolar – 3,6467 zł

euro – 4,2517 zł

frank szwajcarski – 4,5781 zł

funt szterling – 4,9005 zł

Jakie są kursy walut w tym tygodniu?

Kursy walut – środa, 15 października

dolar – 3,6585 zł

euro – 4,2556 zł

frank szwajcarski – 4,5739 zł

funt szterling – 4,8820 zł

Kursy walut – wtorek, 14 października

dolar – 3,6897 zł

euro – 4,2645 zł

frank szwajcarski – 4,5931 zł

funt szterling – 4,9009 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 października

dolar – 3,6763 zł

euro – 4,2592 zł

frank szwajcarski – 4,5719 zł

funt szterling – 4,8983 zł

Kiedy NBP podaje kursy walut?

Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:

tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,

tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,

tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.

