Kursy walut 16 października 2025. Po ile dolar, euro, frank i funt?

Na rynku walutowym w czwartek obserwujemy niewielkie wahania głównych walut w stosunku do złotego. Po środowym umocnieniu dolar oddaje część zysków. Euro również traci, podczas gdy frank szwajcarski i funt szterling zyskują. Brytyjska waluta jest dziś królem dnia – z najwyższym wzrostem.
Rynek walut – analiza dnia (16 października 2025)
Dolar amerykański (USD) kosztuje dziś 3,6467 zł, czyli mniej niż wczoraj (3,6585 zł). Amerykańska waluta wykazuje niewielki spadek wobec złotego, kontynuując trend lekkiego osłabienia w tym tygodniu.
Euro (EUR) wyceniane jest na 4,2517 zł, wobec 4,2556 zł wczoraj. Kurs wspólnej waluty spada nieznacznie, pozostając w granicach stabilnego poziomu tygodniowego.
Frank szwajcarski (CHF) kosztuje dziś 4,5781 zł, wobec 4,5739 zł wczoraj. Wartość franka notuje niewielki wzrost, utrzymując się w pobliżu tygodniowych szczytów.
Funt szterling (GBP) wyceniany jest na 4,9005 zł, czyli więcej niż wczoraj (4,8820 zł). Kurs brytyjskiej waluty rośnie, osiągając najwyższy poziom w tym tygodniu, ale pozostaje poniżej granicy 5 zł.
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – czwartek, 16 października
- dolar – 3,6467 zł
- euro – 4,2517 zł
- frank szwajcarski – 4,5781 zł
- funt szterling – 4,9005 zł
Jakie są kursy walut w tym tygodniu?
Kursy walut – środa, 15 października
- dolar – 3,6585 zł
- euro – 4,2556 zł
- frank szwajcarski – 4,5739 zł
- funt szterling – 4,8820 zł
Kursy walut – wtorek, 14 października
- dolar – 3,6897 zł
- euro – 4,2645 zł
- frank szwajcarski – 4,5931 zł
- funt szterling – 4,9009 zł
Kursy walut – poniedziałek, 13 października
- dolar – 3,6763 zł
- euro – 4,2592 zł
- frank szwajcarski – 4,5719 zł
- funt szterling – 4,8983 zł
Czytaj też:
Ceny złota wystrzeliły. Padł historyczny rekord
Kiedy NBP podaje kursy walut?
Średnie kursy walut są podawane przez NBP według następujących zasad:
- tabela A kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15,
- tabela B kursów średnich walut obcych jest aktualizowana w każdą środę, między godziną 11:45 a 12:15. Jeżeli środa jest dniem wolnym od pracy, aktualizacja odbywa się poprzedniego dnia,
- tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych są aktualizowane w każdy dzień roboczy, między godziną 7:45 a 8:15.
Czytaj też:
Ceny złota biją rekordy. W te sztabki inwestują PolacyCzytaj też:
Sześć wielkich wygranych w Eurojackpot. Wiemy, jak poszło Polakom