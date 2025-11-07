Resort rodziny wydał komunikat ws. świadczenia. Termin mija 30 listopada

– Rodzicu. Złóż wniosek o świadczenie "Dobry Start". Masz na to czas do końca listopada – przypomina w komunikacie na platformie X Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

300 zł (stąd potoczna nazwa świadczenia 300 plus) na szkolną wyprawkę przysługuje na dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a na dziecko z niepełnosprawnością do ukończenia 24. roku życia ucznia.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – podkreśla Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

300 plus nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie nie obejmuje również studentów.

Wnioski ws. 300 plus do końca listopada. Jak je złożyć?

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Program „Dobry Start" funkcjonuje od 2018 roku. Od tamtej pory świadczenie przysługujące na szkolną wyprawkę nie było waloryzowane. Z przeprowadzonego tuż przed startem roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że niemal połowa Polaków (47,4 proc.) uważa, że 300 plus – tak jak dwa lata temu 500 plus – powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest niemal co trzeci respondent (32,3 proc.), a 20,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

