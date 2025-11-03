Ten wniosek trzeba złożyć do 30 listopada. Inaczej 300 zł przepadnie

W lipcu br. wystarowała ósma edycja programu „Dobry Start". Zakłada on przyznanie świadczenia w wysokości 300 zł (stąd jego potoczna nazwa 300 plus) na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

– Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych są uprawnieni do świadczenia, jeśli skończyli 20 lat lub 24 lata przed rozpoczęciem roku szkolnego – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

300 plus nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Ostatni miesiąc na złożenie wniosku ws. 300 plus

Z informacji przekazanych pod koniec października przez ZUS wynika, że w ramach tegorocznej edycji programu „Dobry Start" wypłacono już w sumie niemal 1,4 mld zł, a liczba złożonych wniosków o 300 plus, to ponad 4,7 mln.

– Wypłaciliśmy już blisko 1,4 mld zł z programu Dobry Start, na zakup wyprawek w roku szkolnym 2025/2026. Rodzice i opiekunowie złożyli wnioski o 300 plus dla ponad 4,7 mln dzieci – czytamy w komunikacie instytucji zamieszczonym na platformie X.

ZUS przypomina, że wnioski ws. 300 plus można składać do 30 listopada, co oznacza, że pozostał na to już niespełna miesiąc. Dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

Z przeprowadzonego tuż przed rozpoczęciem tegorocznego roku szkolnego sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że 47,4 proc. Polaków uważa, że 300 plus – tak jak dwa lata temu 500 plus – powinno zostać zwaloryzowane. Przeciwnego zdania jest niemal co trzeci respondent (32,3 proc.), a 20,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

