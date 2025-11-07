Już nie chodzi tylko o zakupy. Centra handlowe szukają nowej tożsamości

Poznańska Avenida, podobnie jak stołeczne Złote Tarasy, znajduje się tuż przy dworcu kolejowym i autobusowym stolicy Wielkopolski – kilka kroków od kultowych niegdyś Międzynarodowych Targów Poznańskich. W samym sercu tętniącego miasta, w którym jeszcze kilka lat temu królowały dynamicznie rozwijające się centra handlowe, czyniąc z Poznania swoistą „galeryjną stolicę”. Dziś wiele z nich straciło klasę, charakter i klientów. Avenida jest jedną z niewielu, która w tych trudnych dla branży czasach rozkwitła. O tym, jak zmieniała się rola galerii handlowych i czego dziś oczekuje klient, rozmawiam z Barbarą Zin-Gromadzką, dyrektorką Centrum Handlowego Avenida Poznań.

Beata Anna Święcicka, „Wprost”: Czym różni się zarządzanie tak zlokalizowanym centrum od prowadzenia galerii położonej w bardziej standardowych okolicznościach?

Barbara Zin-Gromadzka, dyrektor Centrum Handlowego Avenida Poznań: Nasza lokalizacja to zarówno ogromny atut, jak i codzienne wyzwanie. Avenida znajduje się w samym sercu komunikacyjnym Poznania – jest bezpośrednio połączona z dworcem PKP i dworcem autobusowym Poznań Główny, a część centrum pozostaje dostępna 24 godziny na dobę. Odwiedzają nas więc nie tylko mieszkańcy miasta, ale również podróżni i turyści, którzy spędzają tu czas między przesiadkami.

Dlatego strategia zarządzania i doboru najemców musi być dopasowana do różnych typów klientów – zarówno tych, którzy wpadają do nas „po drodze”, jak i mieszkańców robiących tu regularne zakupy. Część centrum połączona z dworcem to strefa szybkich zakupów, a pozostała część oferuje pełen wybór sklepów z modą, biżuterią, usługami i restauracjami.

Co jest najtrudniejsze w zarządzaniu takim obiektem?

Zarządzanie takim centrum wymaga dużej elastyczności i uwagi – także w kwestii bezpieczeństwa. Ważnym elementem jest zapewnienie oferty gastronomicznej, szczególnie dla turystów i podróżnych. W Avenidzie funkcjonują dwie strefy restauracyjne, z czego jedna mieści się tuż przy dworcach.

Stale rozwijamy również narzędzia komunikacji z klientami – wprowadzamy m.in. nowe infokioski, które ułatwią nawigację po centrum i dostęp do bieżących informacji.

Kto dziś odwiedza Avenidę?

Dzięki wyjątkowej lokalizacji odwiedzają nas zarówno poznaniacy, jak i mieszkańcy całego regionu, którzy łatwo mogą do nas dojechać pociągami, w tym podmiejskimi, lub komunikacją miejską. Coraz częściej jesteśmy miejscem codziennych zakupów, spotkań i usług dla lokalnej społeczności.

Na trzech kondygnacjach o łącznej powierzchni niemal 60 tysięcy m kw. działa blisko 200 lokali handlowych i usługowych oraz 30 restauracji i kawiarni. Nasza różnorodna oferta odpowiada na potrzeby wielu grup – od młodych ludzi z pobliskich uczelni po rodziny z dziećmi.

Jak zmienił się profil odwiedzających i czego klienci oczekują od współczesnego centrum handlowego?

Dziś klienci oczekują znacznie więcej niż samych zakupów. Szukają przyjemnych doświadczeń, inspirujących wnętrz i wydarzeń, które angażują. Dlatego oprócz szerokiej oferty marek rozwijamy program wydarzeń tematycznych, warsztatów i aktywności marketingowych, które sprawiają, że wizyta w Avenidzie to coś więcej niż tylko zakupy.

Dynamiczny rozwój e-commerce zmienił oblicze handlu. Jest to szczególnie widoczne w sektorze centrów handlowych. W jaki sposób Avenida dostosowuje swoją ofertę do nowych oczekiwań klientów?

Wpływ e-commerce na centra handlowe jest bardzo duży – zmienia nie tylko sposób zakupów, ale też rolę galerii w życiu społecznym. Dziś centra handlowe są przestrzeniami spotkań, relaksu i rozrywki, a nie tylko miejscem zakupu produktów.

W Avenidzie mocno stawiamy na tworzenie doświadczeń, które budują emocjonalną więź z marką. Wzmacniamy ofertę gastronomiczną i rozrywkową, a nasze działania marketingowe koncentrują się na angażowaniu i wzmacnianiu przywiązania klientów do Avenidy. Regularnie organizujemy akcje, które integrują społeczność wokół centrum.

A jak w tej rzeczywistości odnajdują się najemcy Avenidy?

Wielu naszych najemców decyduje się na wprowadzenie najnowszych konceptów, dzięki czemu możemy zaoferować klientom jeszcze wyższy standard zakupów. Tego typu inwestycje bardzo pozytywnie wpływają na komfort odwiedzających i postrzeganie całego obiektu.

Coraz większą popularnością cieszą się marki premium. Dla centrów handlowych to szansa czy wyzwanie? Jak Avenida reaguje na ten trend?

Rzeczywiście, obserwujemy rosnące zainteresowanie markami z wyższego segmentu. W ostatnim czasie dołączyły do nas Rituals oraz Vistula, która rozszerzyła ofertę o linię damską. Wkrótce otworzy się także salon Ochnik. Staramy się, by nasza oferta była zrównoważona – z jednej strony dostępna i różnorodna, z drugiej atrakcyjna dla klientów poszukujących marek z wyższego segmentu. Takie połączenie pozwala nam odpowiadać na oczekiwania szerokiej grupy odbiorców.

Centrum handlowe to dziś nie tylko zakupy. W ostatnich latach w Avenidzie dużą metamorfozę przeszły strefy rozrywki i relaksu. Kogo mają przyciągać?

W 2019 roku uruchomiliśmy projekt Avenida Lounge, który idealnie wpisuje się w trend multifunkcyjnych przestrzeni handlowych. To dwukondygnacyjna strefa łącząca funkcje chilloutu, coworkingu i rozrywki rodzinnej.

Avenida Lounge to miejsce, w którym można odpocząć po zakupach, popracować w wygodnych warunkach lub spędzić czas z dziećmi w interaktywnej strefie edukacyjnej. Oferujemy ergonomiczne meble, przestrzeń do warsztatów, prezentacji i spotkań. To doskonała alternatywa dla tradycyjnych biur – szczególnie dla freelancerów i małych zespołów.

Przestrzeń ta żyje – regularnie organizujemy tu pop-upy, prezentacje marek i wydarzenia promocyjne. Dodatkowo mamy dwie strefy gastronomiczne i bogaty wybór kawiarni, dzięki czemu Avenida pozostaje miejscem, które łączy funkcje komercyjne, społeczne i rekreacyjne.

Od kilku miesięcy znów mówi się o zmianach w ustawie dotyczącej handlu w niedziele. Jak Pani ocenia tę kwestię z perspektywy centrum handlowego?

To temat, który od lat budzi emocje i dzieli opinię publiczną. Z jednej strony klienci oczekują możliwości wyboru i swobody zakupów w dogodnym dla siebie czasie, z drugiej – należy pamiętać o prawie pracowników do odpoczynku.

Bez wątpienia kwestia ta ma także wymiar ekonomiczny – przywrócenie handlu w niedzielę mogłoby być jednym z bodźców do wzrostu sprzedaży detalicznej, a w konsekwencji wzrostu PKB czy obniżenia bezrobocia.

Obecnie niedziele handlowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów, więc można przypuszczać, że ograniczenie zakazu handlu w niedziele lub jego zniesienie wpłynęłoby bardzo pozytywnie na odwiedzalność centrów handlowych.

Jak widzi Pani przyszłość centrów handlowych w Poznaniu, swego czasu „galeryjnej stolicy”? I co czeka całą branżę w Polsce?

Poznań od lat jest jednym z najbardziej dynamicznych rynków handlowych w Polsce. Obecnie funkcjonuje tu około 20 centrów handlowych, z których wiele ma ponad 15 lat. To naturalne, że branża wchodzi w fazę modernizacji i transformacji.

Obiekty handlowe stają się coraz bardziej zrównoważone – modernizacje obejmują nie tylko udogodnienia dla klientów, ale też technologie, energooszczędność i rozwiązania ESG. Coraz większe znaczenie mają działania lokalne i współpraca z partnerami z regionu.

Przyszłość centrów handlowych to łączenie tradycji z nowoczesnością – tworzenie miejsc, które są nie tylko przestrzenią zakupową, ale też społeczną i kulturalną. Avenida już dziś realizuje tę filozofię, rozwijając się w rytmie miasta i jego mieszkańców.

Dziękuję za rozmowę.

