Odwiedza ją rocznie 14 milionów osób. W Posnanii zakupy to tylko początek

Od pierwszej łopaty wbitej w niezagospodarowany teren do jednego z ważniejszych punktów na mapie Poznania i Wielkopolski. Historia Posnanii to opowieść o tworzeniu przestrzeni, w której sztuka, innowacje oraz troska o środowisko współistnieją z handlem. O kreowaniu „trzeciego miejsca”, aktualnych potrzebach konsumenta i nowej epoce galerii handlowych rozmawiam z Markiem Ćwiekiem, dyrektorem Posnanii.

Beata Anna Święcicka, „Wprost”: Był maj 2016 roku. Wraz z grupą dziennikarzy zostałam zaproszona na teren budowy największego w Wielkopolsce centrum handlowego. Ogrom wykańczanej przestrzeni robił wrażenie, ale jednocześnie rodził pytanie – czy tego typu inwestycja w tej lokalizacji ma szansę na powodzenie? Jaki mieli Państwo pomysł na wyróżnienie Posnanii względem konkurencji? Czy ten pierwotny zamysł został zrealizowany, czy w jakiś sposób zmodyfikowany?

Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii: W chwili otwarcia Posnanii w 2016 roku, naszym celem było stworzenie miejsca, które kompleksowo odpowiada na potrzeby mieszkańców Wielkopolski i współczesnych konsumentów. Zdecydowaliśmy się na inwestycję, której charakter miał od samego początku wykraczać poza ramy „standardowego” centrum handlowego, stać się wielofunkcyjną przestrzenią, w której ludzie będą mogli spędzać czas – na zakupach, ale również na odpoczynku, spotkaniach towarzyskich i uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych. Zależało nam na stworzeniu przestrzeni, która integruje społeczność i wyróżnia się unikatową ofertą handlową, ale także proponuje więcej niż zakupy. Lokalizacja również miała znaczenie. Teren, który wcześniej był niezagospodarowany, w naszym zamyśle miał stać się sercem tej części Poznania. Chcieliśmy ożywić okolicę, nadać jej nową funkcję i przyciągnąć zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów. Z perspektywy czasu mogę śmiało powiedzieć, że udało się wykorzystać potencjał tego miejsca.

Posnania stała się jednym z ważniejszych punktów na mapie regionu i potwierdzają to badania konsumenckie, m.in. dotyczące catchment area, czyli obszaru oddziaływania obiektu – dla Posnanii obejmuje on region, w którym dojazd samochodem zajmuje aż do 95 minut. Dla 2,2 mln mieszkańców tego obszaru Posnania jest najchętniej wybieranym centrum handlowym.

Jesienią 2016 roku Posnania otworzyła swoje podwoje, a zaledwie cztery lata później wybuchła pandemia. Jakie straty poniosła wówczas Posnania i jak poradzili sobie Państwo w tym trudnym okresie?

Był to niewątpliwie trudny czas dla całej branży real estate. Posnania, zamiast koncentrować się na trudnościach, skupiła się na jak najszybszym dostosowaniu do nowych realiów i adaptacji do wymogów sanitarno-epidemiologicznych. Naszą przewagą w tym okresie była przede wszystkim duża powierzchnia obiektu, a zwłaszcza szerokość korytarzy i przestronność sklepów. Te cechy sprawiły, że Posnania spełniała wymagania umożliwiające bezpieczne zakupy i poruszanie się po centrum. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni pozwoliło na łatwiejsze przestrzeganie zaleceń dotyczących dystansu społecznego, co miało kluczowe znaczenie w czasie pandemii. Dodatkowo, dzięki szybkiej reakcji naszego zespołu oraz ścisłej współpracy z najemcami, byliśmy w stanie sprawnie wprowadzić procedury, które zminimalizowały ryzyko i zapewniły naszym gościom oraz pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Choć sytuacja była bezprecedensowa, Posnania, dzięki tym rozwiązaniom, była w stanie przetrwać ten trudny czas, a po jego zakończeniu szybko wrócić do normalności, notując wzrosty odwiedzalności i obrotów, które przewyższyły wskaźniki sprzed pandemii.

Otwarciu Posnanii towarzyszyły informacje o niespotykanych wcześniej – przynajmniej na poznańskim rynku galerii handlowych – udogodnieniach dla klientów, m.in. usłudze Valet Parking. Dziś na stronie galerii nie znajduję już asystenta parkowania, ale liczba udogodnień i usług wciąż robi wrażenie. Jak kształtowały się one na przestrzeni tych wszystkich lat od otwarcia Posnanii? I które z nich są unikatowe dla tego miejsca?

Obsługa klienta w Posnanii nie jest dziełem przypadku. Stale monitorujemy zmieniające się potrzeby konsumentów, wdrażamy nowe rozwiązania i udogodnienia dostosowane do różnych grup docelowych. Wprowadzane przez nas rozwiązania są równie zróżnicowane jak nasi klienci. Zrezygnowaliśmy z Valet Parking z prostego powodu – nasz parking jest na tyle duży, przestronny i wygodny, że klienci nie potrzebowali asystenta parkowania.

Obecnie w Posnanii oferujemy ponad 40 udogodnień i usług dodatkowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, seniorów, właścicieli zwierząt, rowerzystów czy biznesu. W Punkcie Info można nieodpłatnie wypożyczyć wózek dla osób z niepełnosprawnościami, chodzik rehabilitacyjny, skorzystać z pętli indukcyjnej czy usługi tłumacza języka migowego. Od niedawna mamy również znaczniki ToTuPoint, czyli system informacyjno-nawigacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Mile widziani w Posnanii są klienci odwiedzający nas z pupilami. To dla nich funkcjonuje program „YESPies!”, w ramach którego ponad 150 lokali na terenie obiektu umożliwia wejście z psem. W dodatku w Punkcie Info można pobrać miskę do wody czy wypożyczyć wózek dla psa. Jedną z nowości, wprowadzonych na początku kwietnia, jest apteczka dla psa, po którą można sięgnąć w nagłych wypadkach.

Z kolei rowerzyści mogą skorzystać z dedykowanego monitorowanego parkingu, szatni z suszarkami do odzieży czy stacji naprawczej, wyposażonej w niezbędne narzędzia, klucze i pompki. Dla rowerów i hulajnóg elektrycznych przygotowaliśmy stacje ładowania. Kierowcom oferujemy autoserwis – specjaliści zajmują się samochodem klienta w czasie, gdy ten spędza czas w obiekcie. Właścicielkom i właścicielom firm oferujemy rezerwację sali konferencyjnej lub skorzystanie z przestrzeni coworkingowej. Nasi klienci są paliwem napędowym działalności i rozwoju Posnanii – to dzięki nim i dla nich wprowadzamy nowe, unikatowe rozwiązania, a oferta udogodnień zmienia się tak, jak ich potrzeby.

Wśród udogodnień Posnanii znajdują się m.in. słuchawki wyciszające i pokój wyciszenia. Skąd pomysł na takie udogodnienia i kto z nich korzysta?

Działania na rzecz dostępności wpisują się w program „Spektrum Zrozumienia", wspólny dla całego portfolio Apsys, właściciela Posnanii. Nad ich wdrożeniem czuwa certyfikowany koordynator do spraw dostępności. Początkowo projekt dotyczył tylko działań w kierunku wsparcia dla osób w spektrum autyzmu, natomiast pod koniec 2024 roku został rozszerzony i obecnie określa cele w dążeniu do pełnej dostępności dla wszystkich klientów. Naszym zadaniem jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego wizualnie obiektu handlowego, ale przede wszystkim przestrzeni, która spełnia standardy społecznej odpowiedzialności. Oprócz wspomnianych w poprzednim pytaniu udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, osób senioralnych czy opiekunek i opiekunów psów, zdecydowaliśmy się na rozwiązania także dla osób w spektrum neuroróżnodności.

Dlatego właśnie wprowadziliśmy w Posnanii godziny ciszy, udostępniliśmy pokój wyciszenia oraz zaoferowaliśmy wypożyczanie słuchawek wyciszających. Nadmiar hałasu, jaskrawe światła czy intensywne zapachy mogą powodować dyskomfort, zatem wprowadzając te udogodnienia, chcieliśmy stworzyć przestrzeń, w której osoby neuroatypowe, w tym osoby z ADHD, w spektrum autyzmu, a także osoby wrażliwe na nadmiar dźwięków, mogą poczuć się komfortowo. Usługi te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób z neurozróżnicowaniem, ale również osób senioralnych czy rodziców z małymi dziećmi, którzy szukają spokoju w tym dynamicznym otoczeniu.

Praktyki zawodowe dla osób z zespołem Downa to jedna z ostatnich Państwa inicjatyw. Skąd pomysł na ten projekt i z jakich jeszcze działań są Państwo dumni?

Praktyki zawodowe dla osób z zespołem Downa to inicjatywa jednego z naszych najemców – marki Many Mornings. Jako Posnania oraz Apsys wspieramy wszelkie działania najemców na rzecz dostępności, oferując im wsparcie w organizacji, promocji oraz udostępnieniu przestrzeni w naszym obiekcie. Takie inicjatywy są dla nas bardzo ważne, ponieważ pokazują, że Posnania jest miejscem inkluzywnym, a tych w Posnanii jest coraz więcej. Nasze działania na rzecz dostępności sprawiają, że przyciągamy najemców i podmioty zewnętrzne, dla których te wartości są równie ważne. Jednym z przykładów jest współpraca z Fundacją In_Spire oraz organizowana już po raz trzeci wystawa „Wrażliwcy_kultura bez barier”, na której prezentujemy wyjątkowe prace dzieci z niepełnosprawnościami. Celem ekspozycji jest motywowanie do odkrywania swojej wartości i możliwości bez względu na bariery fizyczne i mentalne. Ta wystawa, podobnie jak inne wydarzenia w ramach projektu Forum Posnania, jest wyrazem naszego zaangażowania w społecznie ważne tematy i propagowanie idei równości. Chcemy, aby Posnania była przestrzenią społecznego dialogu i poruszania istotnych tematów współczesnego świata.

Posnania to nie tylko sklepy, ale również strefa food. 40 kawiarni i restauracji oraz całoroczny food hall – Food Fyrtel – robią wrażenie. Czym wyróżnia się oferta gastronomiczna Posnanii?

Przede wszystkim nasza oferta gastronomiczna jest niezwykle różnorodna. Odpowiada na potrzeby zarówno tych, którzy chcą szybko zjeść, jak i tych, którzy szukają miejsca, by spędzić więcej czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Ilu klientów, tyle preferencji i kubków smakowych, a w Posnanii każdy znajdzie coś dla siebie. Naszym sztandarowym projektem gastronomicznym jest Food Fyrtel – przestrzeń, gdzie każdy, bez względu na to, czy preferuje szybkie danie, chce spędzić dłużej czas przy stole, czy pragnie odrobiny rozrywki, znajdzie coś dla siebie. Food Fyrtel wciąż ewoluuje, rozszerzając swoją funkcję – można tu posłuchać muzyki na żywo, wspólnie pokibicować podczas emisji wydarzeń sportowych czy obejrzeć spektakle i stand-upy na Scenie Food Fyrtla. Na tych, którzy szukają jedynie kulinarnych doznań, czeka „klasyczny” food court, który nie tak dawno wzbogacił się o nowych najemców: Popeyes, Subway i Świat Pierogów. Warto zwrócić uwagę, że Popeyes w Posnanii to pierwsza lokalizacja tej marki w regionie. Myślę, że także tym nasza oferta gastronomiczna (i nie tylko) się wyróżnia – jako pierwsi w Poznaniu przyciągamy wiele unikalnych marek.

W jaki sposób Posnania promuje „lokalność”?

Posnanię odwiedza prawie 14 milionów konsumentów rocznie, co czyni ją jednym z najpopularniejszych miejsc spotkań w regionie, a co za tym idzie – integralną częścią miasta. Jednym z naszych najważniejszych projektów związanych z lokalnością była zrealizowana w 2023 roku kampania „Ikony Poznania”, do której zaangażowaliśmy lokalną społeczność i wspólnie wzbogaciliśmy krajobraz kulturowy miasta. W ramach kampanii zorganizowaliśmy konkurs skierowany do młodych artystów na nowoczesną interpretację ikon Poznania. Praca zwyciężczyni została zrealizowana w formie muralu, a prace wszystkich finalistów zaprezentowaliśmy podczas plenerowej wystawy w Alei Komedy. Ale lokalność oznacza dla nas jeszcze więcej. Sama nazwa Food Fyrtla nawiązuje do poznańskiej gwary.

Mamy wśród najemców wiele lokalnych marek. Nasz nowy projekt Forum Posnania ma na celu wsparcie i promocję twórców i inicjatyw z regionu. Lokalność traktujemy wieloaspektowo i realizujemy ją na wielu płaszczyznach.

Współpracujemy z Urzędem Miasta i MPK – w tym roku po raz trzeci zostaliśmy opiekunem Kolejki Parkowej Maltanka. Wspieramy także inne działania miasta – wprowadziliśmy udogodnienia dla rowerzystów, a ze względu na położenie Posnanii sprzyjamy transportowi zbiorowemu. Ważnym elementem naszego zaangażowania w lokalność jest także współpraca z takimi organizacjami jak Wielkopolski Klub Kapitału czy Rotary Poznań Starówka, angażując się w organizowane przez nie wydarzenia charytatywne. Uczestniczyliśmy w Forum Dostępności, do którego zostaliśmy zaproszeni jako eksperci w dziedzinie dostępności i gdzie dzieliliśmy się naszym doświadczeniem, opowiadając m.in. o rozwiązaniach na rzecz dostępności w przestrzeniach komercyjnych oraz podejściu Human Centered Design. Byliśmy także aktywnymi uczestnikami Forum Polityki Senioralnej. Dodatkowo jako partner Poznań City Lab, aktywnie wspieramy innowacje i projekty, które zmieniają miasto na lepsze. Chcemy nie tylko tę lokalność promować, ale także być częścią społeczności, która generuje pozytywne zmiany w naszym regionie.

Jedną z marcowych atrakcji Posnanii było otwarcie butiku Victoria’s Secret. W dniu otwarcia niebotyczna kolejka i tysiące klientów. Czy ten szturm na Posnanię wskazuje na zmiany upodobań klientów galerii handlowych? Czy obecność marek luksusowych jest dziś obowiązkowa?

Obecnie kluczowe jest, aby centra handlowe odpowiadały na potrzeby swoich klientów i dostosowywały ofertę do ich preferencji. Naturalnym wynikiem takiego proklienckiego nastawienia staje się obecność pożądanych marek, takich jak Victoria’s Secret, której salon w Posnanii jest pierwszym otwartym poza stolicą. W 2024 roku wzbogaciliśmy portfolio o inne marki, takie jak Boss, Pinko, Auroria, Rosenthal czy Calliope – której lokal w Posnanii jest pierwszym w Polsce. Motorami naszego rozwoju są klienci i najemcy, dlatego nasza strategia opiera się na dwóch filarach: nastawieniu na klienta oraz biznesowym partnerstwie, polegającym na zapewnieniu markom przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb, sprzyjającej ekspansji i umożliwiającej tworzenie nowych formatów sprzedaży.

Preferencje konsumentów wpływają na profil marek, które otwierają swoje lokale w Posnanii, a jednocześnie obecność tych marek kształtuje trendy zakupowe i zmienia oczekiwania klientów. Najważniejsze to zauważać te zmiany i odpowiednio na nie reagować.

Przybywających do Posnanii wita Lucie, czyli rzeźba przedstawiająca czteroletnią dziewczynkę. Sztuka jest obecna w przestrzeniach Posnanii od samego początku. Jaka jest jej rola?

Rzeźba Lucie, stworzona przez Davida Mesguicha, to symbol przyszłości, który z pozytywnym przekazem skierowanym do młodszych pokoleń, zachęca do kreowania nowego świata. Ptak towarzyszący Lucie reprezentuje wolność tworzenia przestrzeni, w której młodsze pokolenia będą mogły dorastać. Ta rzeźba jest jednym z trzynastu dzieł sztuki, które zdobią Posnanię i nadają jej unikalny charakter. Instalacje i rzeźby, stworzone przez cenionych polskich i zagranicznych artystów, są rozmieszczone w różnych częściach centrum, a każda z nich niesie ważny dla współczesnego świata przekaz. Na przykład „Marzyciel” w Rotundzie symbolizuje mentalny odpoczynek, a stworzony przez polską artystkę NeSpoon „Efekt motyla” ma przypominać odbiorcom o wpływie, jaki na świat mają nawet niewielkie zmiany i zachęcać do odpowiedzialnych zakupów. Sztuka w Posnanii pełni ważną rolę, bo zaprasza do refleksji, inspiruje do twórczości i odzwierciedla wartości, które cenimy – wolność i różnorodność.

„Forum Posnania” to jedna z najnowszych inicjatyw. Jaki jest jej zamysł i czemu ma służyć?

Pomysł na Forum Posnania zrodził się z chęci zbudowania platformy do społecznego dialogu i refleksji oraz jeszcze większego zaangażowania w lokalność. Dodatkowo, stworzył wspólny szyld dla wystaw odbywających się w obiekcie. Forum Posnania daje aktywistom, artystom i społeczności lokalnej przestrzeń do dzielenia się swoimi projektami i angażowania się w istotne tematy społeczne, artystyczne oraz edukacyjne. Inicjatywa ta jest również kluczowym elementem polityki ESG realizowanej we wszystkich obiektach spółki Apsys, zarządcy Posnanii. Forum Posnania to kolejny, po rzeźbach i instalacjach, krok ku większej integracji sztuki i kultury z przestrzenią handlową. Pierwszym projektem realizowanym w ramach Forum Posnania była wystawa „Wrażliwcy_kultura bez barier”. To dopiero początek – chcemy, aby Forum Posnania stało się miejscem, które prezentuje ważne dla świata wartości takie jak różnorodność, inkluzywność, dostępność, wpływając tym samym na mieszkańców i skłaniając ich do refleksji. Obecnie, za pośrednictwem wyjątkowej ekspozycji przygotowanej we współpracy z Fundacją Kamińskiego i klubami Rotary Poznań, Rotary Poznań Starówka i Rotary Puszczykowo, proponujemy zwiedzającym przeniesienie się w świat ekstremalnych i inspirujących wypraw Marka Kamińskiego.

Działania Posnanii zostają dostrzeżone i docenione. Z których wyróżnień i nagród są Państwo najbardziej dumni?

Z każdego z osobna, ponieważ każde jest wyjątkowe i stanowi potwierdzenie, że to, co robimy, jest efektywne i wartościowe. Szczególnie cenne są dla nas wyróżnienia z zakresu ESG, jak Lider Dostępności oraz certyfikat BREEAM International New Construction z oceną „excellent”, podkreślające nasze zaangażowanie w tworzenie przestrzeni zrównoważonej, dostępnej i przyjaznej dla wszystkich. Bardzo ważne jest dla nas uznanie branży, wyrażone takimi nagrodami jak CEE Retail Awards, PRCH Retail Awards i ICSC Global Awards Europe. Te wyróżnienia są dla nas potwierdzeniem skuteczności podejmowanych przez nas działań oraz strategii tworzenia multifunkcyjnej, innowacyjnej i kreującej trendy przestrzeni. Wszystkie wyróżnienia to przede wszystkim sukces całego zespołu Posnanii i naszych najemców, którzy razem budują to wyjątkowe miejsce.

Mam wrażenie, że określenie „galeria handlowa” nie oddaje już charakteru tego miejsca. Czym jest dziś Posnania?

Posnania to miejsce, które wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych konsumentów, angażując ich nie tylko w doświadczenia zakupowe, ale także w działania społeczne, ekologiczne, kulturalne i edukacyjne. To przestrzeń, w której sztuka, innowacje i troska o środowisko współistnieją z handlem, tworząc nowoczesne, angażujące i inspirujące centrum, którego podstawą są silne marki i kompleksowa oferta, nie tylko handlowa Wiedząc, jak duże znaczenie dla mieszkańców regionu odgrywa Posnania, chcemy wykorzystywać nasz potencjał i dalej być inicjatorem pozytywnych trendów.

A czym będzie w przyszłości? W jakim kierunku zmierza Posnania?

Posnania to miejsce, które będzie dalej ewoluować, ale jego fundamenty pozostaną te same – bogata i unikatowa oferta, topowe marki oraz dostosowanie do potrzeb społecznych i oczekiwań współczesnych konsumentów. Zgodnie z przekazem rzeźby Lucie, symbolizującej nadzieję i przyszłość, chcemy, aby Posnania była przestrzenią, w której każdy znajdzie swoje miejsce do rozwoju, spotkań i wymiany myśli. Format Posnanii to format przyszłości łączący różnorodne funkcje, oferujący możliwość pracy, odpoczynku, jak i interakcji społecznych.

Realizujemy wizję „trzeciego miejsca”, które staje się częścią życia codziennego po pracy i domu. Posnania, w duchu ESG, będzie nadal stawiać na zrównoważony rozwój, troskę o środowisko, wspieranie lokalnej społeczności oraz promowanie różnorodności i dostępności, aby tworzyć obiekt, który nie tylko spełnia oczekiwania, ale także stwarza możliwości i zmienia otaczający świat na lepsze.

Dziękuję za rozmowę.

