Polacy już nie zarabiają najmniej. Nowe dane zaskakują

Choć w nadchodzącym roku płaca minimalna w Polsce prawdopodobnie nie przekroczy symbolicznej granicy 5000 zł, to jej siła nabywcza już dziś plasuje się na poziomie zbliżonym do krajów Europy Zachodniej. Nawet bez tej podwyżki Polacy coraz mniej odstają od zachodnich sąsiadów – wszystko dzięki sile nabywczej najniższych wynagrodzeń.

Gdzie zarabia się najwięcej?

W zestawieniu nominalnych stawek płacy minimalnej przodują kraje Beneluksu oraz Irlandia. Liderem jest Luksemburg z minimalnym wynagrodzeniem wynoszącym 2638 euro miesięcznie. Następne miejsca zajmują Irlandia (2282 euro), Holandia (2193 euro), Niemcy (2161 euro) i Belgia (2070 euro). Polska z minimalną pensją w wysokości 1091 euro pozostaje daleko za czołówką, ale wyprzedza już Portugalię (1015 euro) i zbliża się do Hiszpanii (1381 euro).

W Europie Środkowo-Wschodniej Polska prezentuje się coraz lepiej. Spośród krajów regionu tylko Słowenia (1278 euro) może pochwalić się wyższą pensją minimalną. Za nami pozostają m.in. Litwa (1038 euro) i Czechy (826 euro). Warto jednak pamiętać, że same kwoty nie odzwierciedlają w pełni sytuacji ekonomicznej obywateli. Kluczowe znaczenie ma bowiem siła nabywcza, czyli wartość realna wynagrodzenia po uwzględnieniu kosztów życia.

Siła nabywcza

Po uwzględnieniu siły nabywczej kolejność w zestawieniu ulega zmianie. Na pierwsze miejsce wysuwają się Niemcy (1992 euro), a za nimi uplasowali się Luksemburg (1969 euro) i Holandia (1875 euro). Polska zyskuje aż trzy pozycje i znajduje się na siódmym miejscu w Europie z realną wartością pensji minimalnej na poziomie 1523 euro. To więcej niż w Hiszpanii (1517 euro), Słowenii (1427 euro) i Rumunii (1340 euro).

Choć nie wszystkie kraje europejskie wprowadzają ustawowo określoną płacę minimalną – jak Włochy, Austria czy Szwecja – to porównanie siły nabywczej ukazuje wyraźny trend. Europa Środkowo-Wschodnia, z Polską na czele, powoli zmniejsza dystans do Zachodu i coraz śmielej wkracza do grupy państw o wyższym standardzie życia.

