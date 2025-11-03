Od stycznia więcej „na rękę” i… wyższe składki. Oto pełna lista zmian

Od nowego roku zmianę odczują nie tylko pracownicy z minimalnym wynagrodzeniem. Wzrost płacy minimalnej do 4806 zł brutto uruchamia cały łańcuch podwyżek i nowych limitów. To oznacza wyższe przelewy „na rękę”, ale również większe koszty po stronie firm oraz korekty wielu świadczeń i opłat powiązanych ustawowo z najniższą krajową.

Płaca minimalna

Dla zatrudnionych na etatach zmiana przełoży się na wyższą wypłatę netto. Obecnie minimalna pensja daje 3510,92 zł „na rękę”, a od stycznia 2026 r. będzie to 3605,85 zł, czyli o 94,93 zł miesięcznie więcej. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa – z 30,50 zł do 31,40 zł brutto, co ma znaczenie zwłaszcza przy zleceniach i krótkoterminowych usługach.

Po stronie przedsiębiorców rosną koszty pracy. Całkowity koszt zatrudnienia osoby na minimalnej dziś to 5621,60 zł; w 2026 r. wzrośnie do 5790,28 zł, czyli o 168,65 zł miesięcznie. Zmiany dotkną także składek ZUS. U korzystających z tzw. małego ZUS-u podstawa wyliczeń to 30% płacy minimalnej, więc comiesięczne obciążenie podskoczy o ponad 13 zł. Największa zmiana czeka jednak przy składce zdrowotnej: zamiast 75% minimalnego wynagrodzenia podstawą stanie się pełna minimalna. Efekt? Minimalna składka zdrowotna wzrośnie z 314,96 zł do 432,54 zł, a więc o 117,58 zł miesięcznie.

Podwyżka minimalnej pensji automatycznie zmienia też wysokość dodatków i świadczeń pracowniczych. Dodatek za pracę w nocy, liczony jako 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej, wzrośnie z 5,83 zł do 6,01 zł za godzinę. Wynagrodzenie postojowe, które nie może być niższe niż minimalna krajowa, od stycznia wyniesie 4806 zł. Z kolei maksymalna odprawa podskoczy z 69 990 zł do 72 090 zł brutto.

Nowe progi

Nowe progi obejmą również działalność nierejestrowaną. Dotąd limit przychodów wynosił 75% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (3499,50 zł). Od 2026 r. zostanie on powiązany z 225% minimalnej kwartalnie, co da 10 813,50 zł na kwartał — rozwiązanie wygodniejsze m.in. dla działalności sezonowych.

Wyższa płaca minimalna to również wyższe minima ustawowe w obszarze odpowiedzialności pracodawców. Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania czy w związku z mobbingiem nie mogą spaść poniżej poziomu minimalnego wynagrodzenia, więc od 2026 r. wyniosą co najmniej 4806 zł. Wzrosną też maksymalne sankcje: górna granica grzywny za wykroczenie skarbowe sięgnie 96 120 zł (zamiast 93 320 zł), a limit mandatu karnego wyniesie 23 030 zł. Zmianie ulegnie też wynagrodzenie gwarancyjne — minimalny poziom świadczenia w miesiącach bez pracy z powodu rozkładu czasu pracy będzie równy 4806 zł brutto.

Podsumowując, podwyżka płacy minimalnej to nie tylko wyższa pensja i stawka godzinowa. To systemowa korekta wielu powiązanych wskaźników — od kosztów pracodawców i składek, przez odprawy i odszkodowania, po limity w działalności nierejestrowanej i pułapy kar. Dla pracowników oznacza to większe bezpieczeństwo i wyższe świadczenia, dla firm — wyższe obciążenia w 2026 roku.

