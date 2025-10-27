Będzie specjalny bon dla seniorów. Nawet 2150 zł wsparcia

Pod koniec września minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek przedstawił w piątek 58 priorytetów nad którymi pracuje Rada Ministrów. Znalazł się wśród nich bon senioralny. Ma to być wsparcie w formie opieki nad seniorem w wieku 75 plus w miejscu jego zamieszkania oraz w sytuacji, kiedy najbliżsi nie mogą się nim zająć. Bon nie będzie wypłacany w formie gotówki.

Bon senioralny od 2026 r.

Kiedy można spodziewać się wprowadzenia bonu? Mówiła o tym Marzena Okład-Drewnowicz, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra ds. polityki senioralnej, która uczestniczyła w poniedziałek w Kongresie Senioralnym "Starzenie się społeczeństwa – wyzwania i perspektywa" w Lublinie.

– W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy wniosek z projektem ustawy o bonie senioralnym na Stały Komitet Rady Ministrów, więc można powiedzieć, że kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych. Projekt powinien być przyjęty pod koniec tego roku i zafunkcjonować od nowego roku – poinformowała ministra.

Projekt zakłada, że maksymalna miesięczna wartość bonu senioralnego ma wynieść 2150 zł brutto, czyli 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w drugiej połowie 2024 roku.

Realizacją świadczenia zajmą się urzędy gmin. Gmina za otrzymane pieniądze będzie organizować opiekę dla seniorów, których dzieci nie mogą się nimi bezpośrednio zająć, bo pracują zawodowo.

Wniosek o bon senioralny będzie mógł złożyć zstępny seniora (dziecko, wnuk, prawnuk), który udowodni, że pozostaje aktywny zawodowo. Aby otrzymać bon senioralny, rodzina seniora będzie musiała spełniać określone kryteria:

Dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie,

Dochody bliskich nie mogą przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (gospodarstwo jednoosobowe), lub trzykrotności pensji minimalnej (gospodarstwo wieloosobowe).

Powyższe progi będą co roku weryfikowane, aby dostosować je do zmieniających się warunków ekonomicznych.

Bon senioralny będzie można stracić, jeśli zostanie on wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem (np. sprzedany lub przekazany osobie nieuprawnionej), ale też jeśli we wniosku przedstawione zostaną nieprawdziwe informacje, bądź gdy nastąpi zmiana sytuacji materialnej seniora (dochody przekroczą ustalone kryterium dochodowe).

