Bon ciepłowniczy z ważną zmianą. Nie wszędzie rozpatrzą twój wniosek

Rząd zapowiedział korektę przepisów dotyczących bonu ciepłowniczego. Na środowym posiedzeniu przyjęto projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Energii, który porządkuje i uszczelnia system wsparcia dla odbiorców energii i ciepła. Zmiany obejmą również zasady naboru wniosków o nowe świadczenie.

Bon ciepłowniczy

Bon ciepłowniczy to dopłata dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które ponoszą wysokie koszty ogrzewania ciepłem z miejskich sieci. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno mieszkańcy bloków, jak i domów jednorodzinnych podłączonych do systemu ciepłowniczego. Nabór wniosków trwa od 3 listopada.

Aby otrzymać bon, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W gospodarstwach jednoosobowych dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł, a w wieloosobowych – 2454,52 zł na osobę. Dodatkowo warunkiem jest wysoki koszt ogrzewania – świadczenie przysługuje tam, gdzie cena ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne przekracza 170 zł za GJ. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”: po przekroczeniu progu dochodowego bon jest pomniejszany o kwotę nadwyżki.

Bon ciepłowniczy zostanie przyznany dwukrotnie – za drugą połowę 2025 r. oraz za cały 2026 r., a jego wysokość zależy od poziomu cen ciepła. W 2025 r. świadczenie wyniesie 500 zł przy koszcie 170–200 zł/GJ netto, 1000 zł przy 200–230 zł/GJ i 1750 zł powyżej 230 zł/GJ. W 2026 r. stawki wzrosną odpowiednio do 1000 zł, 2000 zł i 3500 zł. Łącznie w ciągu dwóch lat można uzyskać nawet 5250 zł.

Zmiany w ustawie

Nowelizacja przewiduje ważne uproszczenia dla samorządów. Z obowiązku rozpatrywania wniosków zostaną zwolnione gminy, w których nie funkcjonują systemy ciepłownicze, a także te, gdzie cena ciepła systemowego nie przekracza 170 zł za GJ. Obecnie nawet w takich przypadkach urzędy muszą przyjmować dokumenty i wydawać decyzje.

Druga zmiana dotyczy terminu publikacji jednoskładnikowej ceny ciepła netto, którą przedsiębiorstwa energetyczne muszą podawać w związku z bonem za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Dotychczasowy termin 30 kwietnia 2026 r. ma zostać przesunięty na 31 maja 2026 r., co – jak wyjaśnia Ministerstwo Energii – wynika z konieczności skorygowania omyłki.

Wnioski o bon ciepłowniczy można składać do 15 grudnia w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania, a także elektronicznie – przez platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

