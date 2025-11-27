Mały podatnik straci na limicie. Sprawdź, ile zyskasz w 2026 r.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy również w 2026 roku będą mogli korzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji. Preferencja ta od lat pozwala na jednorazowe zaliczenie w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych do łącznej równowartości 50 000 euro w danym roku podatkowym. W praktyce oznacza to możliwość szybszego ujęcia wydatków na środki trwałe w kosztach, ale tylko do ustawowego limitu przeliczonego na złote.

Jednorazowa amortyzacja

Trzeba pamiętać, że jednorazowa amortyzacja nie dotyczy wszystkich składników majątku. Przepisy wprost wskazują zamknięty katalog środków trwałych, które można objąć preferencją. Chodzi o składniki majątku zaliczone do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Odpisy dokonane poza tym zakresem nie będą mieścić się w ramach amortyzacji de minimis, nawet jeśli podatnik spełnia kryteria małego podatnika lub rozpoczynającego działalność.

Limit jednorazowej amortyzacji ustalany jest na każdy rok odrębnie. Podstawą jest równowartość 50 000 euro przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Otrzymana kwota zaokrąglana jest do 1 000 zł.

Limity amortyzacji

NBP poinformował, że średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października wyniósł 4,2586 zł. Na tej podstawie obliczono limity jednorazowej amortyzacji de minimis:

w 2024 r. – 230 000 zł,

w 2025 r. – 214 000 zł,

w 2026 r. – 213 000 zł.

Zestawienie jasno pokazuje, że choć nominalnie nadal obowiązuje próg 50 000 euro, to w przeliczeniu na złote limit stopniowo maleje. W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli więc jednorazowo ująć w kosztach podatkowych nieco mniej niż w roku 2025, a różnica między 2024 a 2026 rokiem sięga już 17 000 zł.

Warto pilnować momentu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Przepisy pozwalają bowiem na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym, w którym środek trwały lub wartość niematerialna i prawna zostały ujęte w ewidencji, z zastrzeżeniem, że łączna wartość takich odpisów nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro w danym roku. To właśnie ten limit – po przeliczeniu według kursu NBP – w 2026 r. wyniesie 213 000 zł i do tej kwoty podatnik może zastosować jednorazową amortyzację de minimis.

Czytaj też:

Nowy podatek dla turystów w Polsce. Znamy szczegółyCzytaj też:

Lewica chce podatku katastralnego. Rząd mówi „nie w tym momencie”