Nowy podatek dla turystów w Polsce. Znamy szczegóły

Polska 2050 zaproponowała wprowadzenie nowej opłaty lokalnej, którą mogłaby ustanowić każda gmina. Zgodnie z projektem turyści, uczestnicy wyjazdów wypoczynkowych i szkoleń płaciliby 5 zł dziennie za pobyt na terenie gminy. Nowa danina miałaby zastąpić dotychczasową opłatę klimatyczną i stać się powszechnym podatkiem od turystów.

Obecnie gminy mogą wprowadzać opłatę miejscową, zwaną też klimatyczną, tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków. Dotyczy ona osób przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach o statusie uzdrowiska lub wyróżniających się szczególnymi walorami przyrodniczymi. Maksymalne stawki ustala Minister Finansów, a gmina musi spełniać kryteria dotyczące jakości powietrza, krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej.

Posłowie Polski 2050 chcą odejść od tego modelu. Proponują, aby każda gmina mogła pobierać jednolitą opłatę w wysokości 5 zł dziennie, bez dodatkowych ograniczeń. Oznaczałoby to możliwość naliczania podatku także tam, gdzie występuje wysokie zanieczyszczenie powietrza. Uzasadnieniem projektu są rosnące koszty ponoszone przez miejscowości turystyczne oraz potrzeba wzmocnienia budżetów samorządów.

Tak jak dotychczas, opłata byłaby doliczana do rachunku za nocleg. Pobieraliby ją właściciele obiektów noclegowych, a następnie rozliczali się z gminą. Obecnie z obowiązującej opłaty klimatycznej zwolnieni są m.in. członkowie personelu placówek dyplomatycznych i konsularnych (jeśli w ich kraju nie pobiera się takich opłat od Polaków), pacjenci szpitali, osoby niewidome z opiekunami, podatnicy podatku od nieruchomości posiadający domy letniskowe w danej gminie oraz zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt Polski 2050 przewiduje własny katalog zwolnień. Nowej opłaty nie miałyby płacić osoby, które ukończyły 70 lat, członkowie rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy trafił do Sejmu 7 listopada 2025 r. Przewidziano przeprowadzenie konsultacji społecznych. Jeśli rządząca większość zdecyduje się przyjąć regulacje, nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy.

