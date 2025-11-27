Lewica chce podatku katastralnego. Rząd mówi „nie w tym momencie”

Lewica zapowiada wprowadzenie podatku katastralnego obejmującego właścicieli posiadających co najmniej trzy nieruchomości – poinformowało RMF FM. Nad projektem pracuje wiceminister Tomasz Lewandowski, przy czym ma to być inicjatywa poselska, nie rządowa. O planowane regulacje został zapytany w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. Podkreślił, że w jego ocenie „to nie jest dobry moment na wprowadzenie tego typu podatku” i zapowiedział, że zagłosuje przeciw.

Podatek katastralny

Propozycja dotycząca opodatkowania właścicieli wielu mieszkań nie pojawia się po raz pierwszy. Lider Partii Razem Adrian Zandberg już na początku listopada przedstawił projekt ustawy o podatku „antyspekulacyjnym” od trzeciego mieszkania. Zakłada on progresywną skalę, w której posiadacze trzech do pięciu lokali płaciliby 1 proc. wartości nieruchomości, właściciele sześciu do ośmiu – 2 proc., a ci dysponujący dziewięcioma lub większą liczbą mieszkań – 3 proc.

Wartość nieruchomości miałaby być ustalana na podstawie danych z Rejestru Cen Nieruchomości. Według autorów propozycji nowy podatek objąłby około 430 tysięcy podmiotów, które łącznie dysponują blisko milionem mieszkań podlegających opodatkowaniu.

Ministerstwo nie prowadzi prac

Ministerstwo Finansów poinformowało natomiast, że nie prowadzi prac nad analogicznym rozwiązaniem i nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego na poziomie rządowym.

Jednocześnie część ekonomistów opowiada się za zmianą obecnego systemu. W ankiecie money.pl z cyklu „Ring ekonomiczny”, przeprowadzonej w maju, 61 proc. spośród 44 ekspertów uznało, że progresywny podatek katastralny oparty na wartości rynkowej nieruchomości byłby w Polsce potrzebny. Zdaniem ekonomistów mógłby on ograniczyć wzrost cen mieszkań, nie zmniejszając dostępności lokali na wynajem.

Choć temat podatku katastralnego regularnie wraca do debaty publicznej, obecne stanowisko rządu wskazuje, że propozycje Lewicy nie zyskają szybkiego poparcia koalicji.

Czytaj też:

Lekarze bez limitów, dla pielęgniarek grosze? Posłanka Lewicy ostrzega: „To ogromny błąd”Czytaj też:

Znany poseł ma inne zdanie o podatku ws. mieszkań niż partia. Jego oświadczenie majątkowe obnaża fakty